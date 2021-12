Bloomberg L.P. 13.03.2017 Lesedauer: 3 Minuten

Faktor bei Vergütung Gehälter in der Finanzbranche: Bei JP Morgan bewertet ab sofort jeder jeden

Das US-Geldhaus JP Morgan Chase & Co. führt eine völlig neue Art und Weise bei der Bewertung von Mitarbeitern ein: Das Unternehmen nutzt ein mobiles Programm, dass es jedem erlaubt, Kritik von Kollegen in Echtzeit zu empfangen oder an sie zu versenden.