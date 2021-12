Super, Super Plus oder Diesel. Das Angebot an den Zapfsäulen ist groß, doch Autofahrer wissen genau, welchen Kraftstoff sie tanken müssen. Auf der Suche nach Renditetreibern haben es Anleger im unübersichtlichen Aktienuniversum deutlich schwerer. Hier kann Faktor Investing helfen.

Was treibt die Renditen von Aktien wirklich? Diese Frage sollte langfristige Anleger beschäftigen. Und die gute Nachricht lautet: Es gibt Aktieneigenschaften, die die Renditechancen nachweislich erhöhen. Anleger müssen diese Renditequellen nur erkennen und effizient für sich nutzen.Die akademische Forschung sucht seit vielen Jahren nach Antworten, die sie teils auch liefern konnte. So wurden in der Vergangenheit einige Faktoren nachgewiesen, die Renditeunterschiede von einzelnen Aktien oder Aktienportfolios gegenüber einer Benchmark erklären können. Letztendlich kristallisierten sich aber nur wenige Faktoren heraus, die nachweislich für eine nachhaltige Performance von Aktienportfolios sorgen können.Anhand von Studien ist nachgewiesen, dass Aktien(portfolios) mit einer günstigen Bewertung (Value), einer kurzfristig relativ starken Kursentwicklung (Momentum) und generell niedrigerem Risiko (Low Volatility) langfristig höhere risikoadjustierte Renditen versprechen. Anleger können also systematisch Aktien nach diesen Werttreibern oder Faktoren auswählen. Dieses Vorgehen ist auch unter dem Begriff „Faktor Investing“ bekannt.