Faktor-ETFs – mehr Rendite als der Markt?
Wer in ETFs investiert, kennt meist den MSCI World oder den S&P 500 – breit gestreute Indizes, die den gesamten Markt abbilden. Doch es gibt auch einen anderen Ansatz – sogenannte Smart-Beta- oder Faktor-ETFs. Sie folgen nicht einfach der Marktkapitalisierung, sondern wählen Aktien nach bestimmten Kriterien aus.
In der aktuellen Folge des Podcasts „Expedition Investment“ spricht Falk Siedelmann von First Trust Global Portfolios mit den Hosts Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner darüber, wie solche Strategien funktionieren. Er erklärt, wie und nach welchen Kriterien für einen Faktor-ETF das Anlageuniversum durchforstet wird und wie daraus ein konzentriertes Portfolio entsteht.
Außerdem geht es darum, welche Rolle Technik und Datenanalyse bei der Aktienauswahl spielen, was Anleger von solchen Produkten realistisch erwarten dürfen – und was nicht. Und warum ausgerechnet der Vergleich mit der Gästeliste einer Hochzeitsfeier überraschend gut dabei hilft, das Prinzip zu verstehen.
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Disclaimer:
Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.