Der US-Broker Falcon X sichert sich den Schweizer Krypto-ETP-Emittenten 21 Shares. Russell Barlow soll auch nach der Übernahme als CEO von 21 Shares agieren. Was sich verändert.

Der auf institutionelle Kunden spezialisierte Prime Broker Falcon X übernimmt den Schweizer Krypto-ETP-Emittenten 21 Shares. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Beide Unternehmen bezeichnen die Transaktion darin als eines der bedeutendsten Übernahmegeschäfte der ETP-Branche der vergangenen Jahre. Russell Barlow soll auch nach der Übernahmen CEO von 21 Shares bleiben.

21 Shares zählt zu den führenden Anbietern börsengehandelter Kryptoprodukte und verfügt über eine breite Produktpalette. Falcon X betreibt Handel und Verwaltung digitaler Vermögenswerte für institutionelle Kunden und unterhält Standorte in Kalifornien, New York, London, Hongkong und Singapur. Die Akquisition soll die Entwicklung regulierter digitaler Anlageprodukte vorantreiben. Hintergrund ist die steigende Nachfrage institutioneller und privater Anleger.

Gründer sehen logischen nächsten Schritt

Die 21 Shares-Gründer Hany Rashwan und Ophelia Snyder äußern sich positiv zur Übernahme. In den vergangenen acht Jahren habe das Unternehmen sein verwaltetes Vermögen von null auf über elf Milliarden US-Dollar ausgebaut. Man habe Millionen Kunden weltweit mit Produkten und Recherchen in die Welt der Kryptowährungen eingeführt. Nun freue man sich darauf, dass Falcon X auf diesem Fundament aufbauen werde.

CEO Russell Barlow erklärt, das Ziel sei es seit jeher gewesen, Krypto-Investments durch branchenführende börsengehandelte Produkte für jedermann zugänglich zu machen. Mit Falcon X könne man diesen Weg beschleunigen und die Reichweite weiter ausbauen. Gemeinsam wolle man Lösungen entwickeln, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Investoren in digitale Vermögenswerte weltweit gerecht werden.

Falcon X strebt langfristigen Wert an

Raghu Yarlagadda, CEO von Falcon X, betonte, dass 21 Shares eine der vertrauenswürdigsten und innovativsten Produktplattformen für digitale Vermögenswerte aufgebaut habe. Man erlebe derzeit eine starke Konvergenz zwischen digitalen Vermögenswerten und traditionellen Finanzmärkten, da Krypto-ETPs durch regulierte Strukturen neue Kanäle für die Beteiligung von Anlegern eröffneten.

Falcon X habe die institutionelle Grundlage für Handel, Derivate und Kredite geschaffen. Die Ausweitung dieser Infrastruktur auf börsennotierte Märkte durch 21 Shares sei ein logischer nächster Schritt zur Stärkung der Markteffizienz. Für Falcon X stelle dies eine bewusste, langfristige Investition in den Aufbau dauerhaften Unternehmenswertes über Marktzyklen hinweg dar.

Keine Änderungen bei bestehenden Produkten geplant

Russell Barlow | Bildquelle: 21 Shares

Nach Abschluss der Übernahme soll 21 Shares weiterhin unabhängig unter dem Dach von Falcon X geführt werden. Russell Barlow bleibe CEO von 21 Shares und werde eng mit dem Führungsteam von Falcon X zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Vision für die Zukunft des Ökosystems für digitale Vermögenswerte voranzutreiben.

An der Struktur oder den Anlagezielen der bestehenden ETPs in Europa oder ETFs in den USA von 21 Shares seien keine Änderungen geplant.

Über 21 Shares und Falcon X

21 Shares bot zum Stichtag 30. September 55 börsengehandelte Kryptoprodukte an und verwaltet nach Unternehmensangaben ein Vermögen von über elf Milliarden US-Dollar.

Falcon X, mitgegründet von Raghu Yarlagadda, verzeichnet nach Unternehmensangaben ein Handelsvolumen von über zwei Billionen US-Dollar und betreut mit seiner auf Kryptowährungen spezialisierten Handels-, Kredit- und Technologieinfrastruktur weltweit mehr als 2.000 institutionelle Kunden.

Die Übernahme baut auf der diesjährigen Strategie von Falcon X auf, sein globales Franchise in den Bereichen Handel, Vermögensverwaltung und Marktinfrastruktur zu stärken. Sie folgt auf die Integration von Arbelos Markets und die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Monarq Asset Management zu Beginn des Jahres sowie auf Expansionen in Lateinamerika, Asien-Pazifik und Europa, Naher Osten und Afrika. Das Unternehmen sieht sich damit im Zentrum des Zugangs von Institutionen und Investoren zur Kryptoökonomie positioniert.