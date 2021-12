Fall vor dem OLG München Darf man Kunden ohne deren Einwilligung anschreiben?

Obwohl sie dem nicht ausdrücklich zugestimmt hatten, erhielten Kunden einer Partnerschaftsvermittlung E-Mails mit Angeboten zugesendet. Warum das in dem Fall rechtlich in Ordnung war und was das ganze mit Finanz- und Versicherugnsvermittlern zu tun hat, erläutert Björn Thorben M. Jöhnke von der Hamburger Kanzlei Jöhnke & Reichow.