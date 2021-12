„Fallen kann es, steigen muss es…“ Finanzberater über Gold und Silber

Nachdem Gold und Silber extrem überverkauft sind, sucht alle Welt nach Gründen, warum die Preise weiter fallen müssen. Viele Auguren halten eine bevorstehende Zinserhöhung in den USA im Herbst als ersten Schritt in Richtung Zinswende für möglich und schätzen, dass dies einenbefeuert. Wir glauben jedoch, dass eine Zinswende angesichts der derzeitigen US-amerikanischen Konjunkturzahlen noch etwas länger auf sich warten lässt. Den Gold- und Silberpreis positiv beeinflussen könnte zudem die, den Gold- und Silberminen. Viele Minen geraten durch die niedrigen Metallpreise und den zuletzt massiv gestiegenen Förderkosten in eine existenzielle Notlage. Hält diese Preislage noch weiter an, werden die ersten Unternehmen gezwungen sein, ihre Minen zu schließen. Das Angebot am Markt würde sich reduzieren und den. Umso wichtiger ist es, auf die besten Minen mit sehr hoher Qualität zu setzen. Anleger müssen sich bewusst sein, dass ein Investment in Minentitelist als der direkte Goldkauf. Minenaktien verloren seit ihren Höchstständen 2011 teilweise bis zu 80 oder 90 Prozent an Kurs. Sie sind daher nur fürgeeignet. Wir betrachten Gold und Silber unter dem Substanzgedanken weiterhin als fundamentalen Bestandteil der Geldanlage. Preise, wie wir sie derzeit sehen, sind für uns eine. Damit befinden wir uns in guter Gesellschaft: Investmentlegende Marc Faber stockt gerade seinen Goldbestand auf.