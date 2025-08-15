Über soziale Medien werden Anleger in Whatsapp-Gruppen gelockt, wo ein angeblicher Union-Investment-Experte Aktienempfehlungen gibt: Die Bafin warnt vor perfider Betrugsmasche.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat schon wiederholt vor betrügerischen Whatsapp-Gruppen gewarnt. Aktuell weist die Behörde auf folgenden Fall hin: Unbekannte geben sich fälschlicherweise als Mitarbeiter der Fondsgesellschaft Union Investment aus. Sie wenden sich gezielt an Privatanleger und verbreiten unseriöse Anlageempfehlungen.

Falscher „Senior Investment Analyst“ von Union Investment lockt Anleger

Im Zentrum der Betrugsmasche steht ein angeblicher „Senior Investment Analyst“ bei Union Investment namens Peter Müller. Dieser tritt als Leiter von Whatsapp-Gruppen auf, die beispielsweise „10 Dividenden & Fondsjäger, Goldene Ranch27“ oder „(37) Dax Daten- und Trendanalysegruppe“ heißen.

Die Bafin stellt klar: „Es besteht keinerlei Zusammenhang mit einem Unternehmen der Union-Investment-Gruppe oder mit deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.“

Systematisches Vorgehen zur Vertrauensbildung

Der typische Ablauf einer betrügerischen Geschäftsanbahnung: Über Werbeanzeigen auf sozialen Netzwerken wie Instagram erhalten Nutzer kostenlose Aktientipps oder Börsenwissen versprochen – wenn sie den empfohlenen Whatsapp-Gruppen beitreten. Geworben wird mit den Namen bekannter Wirtschaftsexperten, Banken oder Fondsgesellschaften.

In den einschlägigen Gruppen auf dem Messenger-Dienst teilt dann der vermeintliche Finanzexperte, oft unterstützt durch eine Assistenz, sein angebliches Wissen. „In Seminaren oder Unterrichtsstunden werden zunächst Hinweise zu vermeintlich lukrativen Anlagemodellen geteilt und Empfehlungen zum Kauf bestimmter Aktien ausgesprochen“, erläutert die Bafin das Vorgehen.

Übergang zu betrügerischen Handelsplattformen

Über mehrere Wochen werde zunächst Vertrauen aufgebaut, bevor Nutzer im Anschluss in ein vermeintlich lukratives Anlagesystem, basierend auf Aktien oder vorbörslich erwerbbaren Krypto-Token, gelenkt würden – mit der Aufforderung, sich bei einer externen Online-Börse, einem Handelsprogramm der Betreiber oder einer App anzumelden.

„Vorgeblich steht meist nur ein begrenzter Zugang zu diesen Handelsplattformen zur Verfügung“, beschreibt die Bafin einen typischen psychologischen Trick von Finanztrügern. Mitunter würden Anlegern zunächst auch noch kleinere Testbeträge ausgezahlt.

Anleger unter Druck gesetzt

Wer einmal angebissen hat, bekommt im weiteren Verlauf einen immer höheren Druck zu spüren. „Auszahlungen werden an Bedingungen geknüpft oder sind gar nicht mehr möglich“, beschreibt die Bafin das Muster. Häufig wechselten zudem die Web-Adressen der beworbenen Handelsplattformen. Einen Gewinn heimsen am Ende in der Regel nur die Betrüger ein.

In Zusammenhang mit ihrer Warnung weist die Bafin darauf hin, dass für Finanz-, Wertpapier- oder Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland eine Lizenz vonnöten ist. Ob ein Unternehmen über eine Zulassung der Bafin verfügt, lässt sich in der Bafin-Unternehmensdatenbank überprüfen. Generell sollten Verbraucher bei Anlage-Offerten im Internet vorsichtig sein und vorab gründlich recherchieren, rät die Finanzaufsicht.

Whatsapp löscht betrügerische Konten

Die Bafin-Warnung lässt sich vor dem Hintergrund einer größeren Problematik bei Whatsapp lesen: Anfang August 2025 gab der Mutterkonzern Meta bekannt, weltweit fast sieben Millionen Whatsapp-Konten gelöscht zu haben, die „in Verbindung mit kriminellen Betrugszentren“ standen. Laut einem Bericht des WDR operierten kriminelle Netzwerke, zum Beispiel von Kambodscha aus, und versendeten KI-generierte Werbung für Krypto-Investments in alle Welt.

Als Reaktion will Meta neue Funktionen für Whatsapp einführen – etwa einen Hinweis, falls Nutzer von einem Nicht-Kontakt zu einer Whatsapp-Gruppe hinzugefügt werden. Der Konzern prüfe auch Warnhinweise für Chats mit unbekannten Personen.

Die Bafin-Warnung verdeutlicht, dass soziale Medien und Messenger-Dienste auch ein Tummelplatz für Finanzbetrüger sind – und Anleger selbst bei den Namen etablierter Finanzunternehmen wie Union Investment besser ganz genau hinschauen sollten.