Unternehmen verspielen im Kampf um Fachkräfte wichtige Chancen: Nur 16,4 Prozent der Stellenanzeigen werben mit Familienfreundlichkeit und flexiblen Arbeitszeiten.

Lediglich 2,7 Prozent der von Bertelsmann untersuchten Ausschreibungen boten Unterstützung bei der Kinderbetreuung an.

Deutsche Unternehmen lassen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern wichtige Trümpfe ungenutzt. Während 86 Prozent der Firmen betonen, auf Familienfreundlichkeit zu achten, spiegelt sich das kaum in ihren Stellenausschreibungen wider. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Bertelsmann Stiftung.

Demnach warben gerade einmal 16,4 Prozent der Jobangebote im Jahr 2024 explizit mit familienfreundlichen Bedingungen. Noch ernüchternder fällt die Bilanz bei konkreten Angeboten aus – lediglich 2,7 Prozent der Ausschreibungen boten Unterstützung bei der Kinderbetreuung an.

Flexible Arbeitszeiten bleiben Mangelware

Auch bei der Arbeitszeitgestaltung zeigen sich Arbeitgeber zurückhaltend. Nur 14 Prozent der Stellenanzeigen räumen Bewerbern die Möglichkeit ein, über den Umfang ihrer Arbeitszeit mitzubestimmen. Immerhin jedes vierte Unternehmen bietet an, die Wochenstunden flexibel einteilen zu können.

Eric Thode, Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung, warnt vor den Folgen dieser Zurückhaltung: Unternehmen, die nicht deutlich machten, dass ihnen flexible Arbeitsgestaltung und Vereinbarkeit wichtig seien, verlören den Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter – unabhängig vom Geschlecht.

Männer- und Frauenberufe: unterschiedliche Welten

Besonders ausgeprägt zeigen sich die Unterschiede zwischen Berufen mit hohem Frauen- beziehungsweise Männeranteil. In traditionellen Frauenberufen wie der Altenpflege oder Sozialarbeit können Bewerber in fast einem Viertel der Fälle (24 Prozent) über ihre Wochenarbeitszeit mitentscheiden. Bei männerdominierten Tätigkeiten trifft das nur auf 7 Prozent zu.

Umgekehrt stellen Arbeitgeber in traditionellen Männerberufen höhere Anforderungen: 18,6 Prozent der Stellenanzeigen verlangen Schichtdienst oder Rufbereitschaft – in frauendominierten Berufen sind es nur 13,9 Prozent. Auch Dienstreisen werden häufiger erwartet.

„Mit der ungleichen Verteilung der Angebote und Erwartungen an Frauen und Männer verfestigt sich auch die Aufteilung in Frauen- und Männerberufe am deutschen Arbeitsmarkt“, sagt Michaela Hermann, Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung. „Damit haben Frauen weniger Möglichkeiten, sich auf männerdominierte Berufe zu bewerben. Und die Sorgearbeit liegt weiterhin überwiegend bei Frauen, weil Männer ihrerseits seltener Vereinbarkeitsangebote erhalten. Hier sollten Unternehmen unbedingt nachbessern.“

Qualifikation entscheidet über Flexibilität

Je höher die Qualifikation, desto bessere Karten haben Arbeitnehmer bei der Vereinbarkeit. Für Positionen auf Expertenniveau mit Hochschulabschluss werben 21,4 Prozent der Stellenanzeigen mit Familienfreundlichkeit. Bei Helfertätigkeiten ohne Ausbildung sind es nur 11,2 Prozent.

Auch flexible Arbeitszeiten gibt es vor allem für Hochqualifizierte: Ein Drittel der Stellenanzeigen für Experten bietet diese Möglichkeit – bei Helfern sind es nur 14 Prozent, bei Fachkräften mit Ausbildung 20 Prozent.

Hermann sieht darin eine klare Benachteiligung: Familienfreundliche Arbeitsbedingungen auch für weniger qualifizierte Mitarbeiter wären ein wichtiger Hebel im Kampf um Fachkräfte.

Erwartungen statt Angebote

Während familienfreundliche Angebote rar sind, formulieren Unternehmen durchaus Erwartungen: 18 Prozent der Jobangebote verlangen ein hohes Maß an Flexibilität von künftigen Mitarbeitern. 12 Prozent setzen Bereitschaft zum Schichtdienst voraus, 8 Prozent erwarten Reisebereitschaft.

Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit könnte Unternehmen teuer zu stehen kommen. Wer im Fachkräftemangel bestehen wolle, müsse nicht nur mit Familienfreundlichkeit werben, sondern diese auch umsetzen, mahnt Arbeitsmarktexperte Thode. Andernfalls drohe der Verlust im Wettbewerb um die besten Köpfe.

Über die Untersuchung

Die Analyse basiert auf den Daten des Jobmonitors der Bertelsmann Stiftung. Für die Untersuchung wurde zwischen 2018 und 2024 ein repräsentatives Sample von rund 10 Millionen Stellenanzeigen und für das Jahr 2024 eine Vollerhebung von rund 8 Millionen Stellenanzeigen ausgewertet.