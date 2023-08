Carmignac-Fondsmanager im Interview „Familienbesitz hat einen positiven Effekt auf die Unternehmensleistung“

DAS INVESTMENT: Herr Denham, was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende Faktor für Anleger, in einen Fonds zu investieren, der sich auf Familienunternehmen konzentriert?

Mark Denham: Familienbesitz hat nachweislich einen positiven Effekt auf die Unternehmensleistung. Die von uns durchgeführten Untersuchungen, die sich auf 15 Jahre Daten von Familienunternehmen stützen, zeigen, dass wir in der Lage sind, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, die mit dem „Skin in the Game“-Effekt korreliert sind, der dadurch entsteht, dass die Familie oder der Unternehmer eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen hält.

Mark Denham

Familiengeführte Unternehmen neigen dazu, langfristiges strategisches Denken in den Vordergrund zu stellen, was wir befürworten. Diese Unternehmen zeichnen sich auch durch eine stärkere Kundenorientierung, eine starke Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit aus, was der Denkweise der Familie und des Gründers entspricht. Die Beachtung der Unternehmensführung ist von wesentlicher Bedeutung, da sie den Erfolg des Unternehmens entscheidend mitbestimmen kann und bei Investitionen in Familienunternehmen besonders wichtig ist.

Herr Ejikeme, was verstehen Sie unter Familienunternehmen?

Obe Ejikeme: Bei der Zusammenstellung unseres Universums von Familienunternehmen suchen wir nach Unternehmen, bei denen mindestens 10 Prozent der gesamten Stimmrechte von Familien, Gründern, Stiftungen oder Trusts gehalten werden. Wir konzentrieren uns auf die Kontrolle und nicht auf die Eigentumsverhältnisse, da wir sicherstellen wollen, dass strategische Visionen und „Skin in the Game“ aufeinander abgestimmt sind. Bei der Zusammenstellung dieses Universums ist ein quantitativer und qualitativer Ansatz von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass wir diese Unternehmen, die durch familienübergreifende Beteiligungen gehalten werden, identifizieren können.

In der Regel handelt es sich um kleinere Unternehmen, die aber eine lange Geschichte haben, stimmt das?

Denham: Wir versuchen, unsere Anlagestrategie angemessen zu diversifizieren, da wir Familienunternehmen über Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen sowie über Generationen hinweg identifizieren können. Aus regionaler Sicht konzentrieren wir uns vor allem auf die USA und Europa. In sektoraler Hinsicht konzentrieren sich diese Unternehmen auf die Sektoren Konsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzen sowie Industrie und Technologie. Diese Sektoren haben in unserem Portfolio Vorrang, während wir uns in Sektoren wie Energie, Rohstoffe und Versorger kaum oder gar nicht engagieren, da es in diesen Bereichen nur wenige Familienunternehmen gibt.

Viele dieser Familienunternehmen werden mehrheitlich von der Familie kontrolliert, was das Liquiditätsrisiko erhöht. Daher konzentrieren wir uns auf große und mittelgroße Unternehmen. Wir glauben auch, dass erfolgreiche Familienunternehmen dazu neigen, ihren Marktwert zu steigern und im Bereich der mittelgroßen und großen Unternehmen zu finden sind.

Obe Ejikeme

Wir sehen, dass die kumulierte Rendite über drei Jahre bei 33,15 Prozent liegt, trotz der schlechten Marktperformance im Jahr 2022 und eines inflationären Umfelds – was ist der Grund für diese gute Performance?

Ejikeme: Unsere Performance ist darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, qualitativ hochwertige und langfristig orientierte Unternehmen sind. Während diese qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen im Jahr 2022 unterdurchschnittlich abschnitten und die zyklischeren Titel aus dem Energie-, Rohstoff- und Finanzsektor, in denen wir naturgemäß nur begrenzt engagiert sind, gut abschnitten, kam es 2023 zu einer starken Rotation. Diese Unternehmen weisen tendenziell einen geringeren Verschuldungsgrad und gesündere Renditen auf, was sich in einer geringeren Nettoverschuldung/Ebitda sowie einer höheren Eigenkapitalrendite und einem höheren investierten Kapital niederschlägt.

Kann man diesen Sektor als defensiv bezeichnen oder ist er vielleicht aggressiver als man denkt?

Denham: Wir sind der Meinung, dass Familienunternehmen widerstandsfähiger sind, vor allem in der aktuellen Situation. Wir suchen nach Unternehmen, die eine hohe langfristige Rentabilität aufweisen und für die Zukunft reinvestieren. Wir können nicht auf das gesamte Anlageuniversum verallgemeinern, aber die Komponente des Familienbesitzes verstärkt den Gedanken, dass diese Unternehmen strategisch so strukturiert sind, dass sie Marktturbulenzen widerstehen können.

Welche Anforderungen werden an die Unternehmen im Portfolio des Fonds gestellt?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Ejikeme: Um in das Portfolio aufgenommen zu werden, muss das Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

Es muss mindestens 10 Prozent der gesamten Stimmrechte halten, die von einer Familie, einem Gründer, einer Stiftung oder einem Trust gehalten werden.

Es muss eine Mindestliquidität von mehr als 25 Millionen US-Dollar pro Tag aufweisen.

Nachweis hoher nachhaltiger Rentabilitätskennzahlen und hoher Reinvestitionen

überzeugende Anlagethese

Unserer ESG-Richtlinie und die Kriterien für die Einstufung als SFDR Artikel 8 müssen eingehalten werden.

Dazu gibt es einige Ausschlüsse im Bereich Energie:

Thermalkohlebergbauunternehmen und die zugehörige Lieferkette sind ausgeschlossen.

Ausgeschlossen sind Unternehmen der konventionellen und unkonventionellen Öl- und Gasförderung und -exploration sowie die zugehörige Zuliefererkette.

Stromerzeugungsunternehmen dürfen eine Kohlenstoffintensität von 374 gCO2/kWh nicht überschreiten und dürfen die Stromerzeugung aus Kernkraft oder Kohle nicht strukturell erhöhen.

Zu den ethische Ausschlusskriterien zählen folgende:

alle umstrittenen Rüstungsunternehmen,

konventionelle Waffen, einschließlich Unternehmen, die Komponenten herstellen (5 Prozent Umsatzgrenze),

alle Tabakerzeuger, Großhändler und Lieferanten (5 Prozent Umsatzgrenze),

Unternehmen der Erwachsenenunterhaltung (2 Prozent Umsatzgrenze),

Glücksspielunternehmen (Umsatzschwelle von 2 Prozent),

auf Standards basierender Ausschluss, einschließlich Verletzungen von Menschenrechten, Arbeitsrechten, Umwelt und Korruption aus dem UN Global Compact,

Alkoholhersteller (Umsatzschwelle 10 Prozent),

Was die Zusammensetzung des Portfolios betrifft, in wie viele Aktien wird investiert und wie hoch ist die maximale Gewichtung?

Denham: Wir halten derzeit 37 Unternehmen aus den meisten Sektoren. Natürlich gibt es, wenn überhaupt, nur wenige familienkontrollierte Unternehmen in stärker regulierten Sektoren wie Versorger, Energie, Grundstoffe und Finanzwerte. Was das Engagement in den Unternehmen betrifft, so liegt es zwischen 1 und 10 Prozent, wobei unsere derzeitigen Top-5-Holdings zwischen 4,5 und 7 Prozent liegen. Da unsere Strategie auf Überzeugung beruht, entfallen 46 Prozent unseres Portfolios auf unsere zehn wichtigsten Unternehmen.

Ist derzeit ein guter Zeitpunkt, um in Familienunternehmen zu investieren?

Ejikeme: In einem derzeit unsicheren Umfeld, das durch steigende Inflation und Zinssätze bestimmt wird, konzentrieren wir uns weiterhin auf die widerstandsfähigsten Marktsegmente, was unserem Fokus auf Qualitätswachstumsunternehmen mit höherer langfristiger Rentabilität und der Absicht, für die Zukunft zu reinvestieren, gerecht wird. Wir bleiben in einigen der konjunktursensibleren Sektoren wie Energie, Werkstoffe und Finanzen/Banken untergewichtet, da die Chancen nach wie vor sehr gering sind, insbesondere bei Unternehmen in Familienbesitz. Bei der Aktienauswahl achten wir weiterhin auf die am wenigsten konjunkturanfälligen Qualitätswerte, vornehmlich im Konsum- und Gesundheitssektor. Aus der Sicht der Unternehmensführung suchen wir nach Unternehmen, die eine gute Unternehmensführung aufweisen, und wenn wir Bereiche mit Verbesserungsbedarf feststellen, setzen wir uns direkt mit dem Unternehmen in Verbindung, um zu versuchen, Änderungen vorzunehmen.