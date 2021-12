Bloomberg L.P. 14.10.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Familienunternehmen schützen Bundesrat beschließt Änderung der Erbschaftsteuer

Nach monatelangem Tauziehen hat die Reform der Erbschaftsteuer den Bundesrat passiert und damit die letzte politische Hürde genommen. Alle Beteiligten wollten, dass die Familienunternehmen als "eine wichtige Struktur" unserer Wirtschaft, weder in "Bestand, Existenz noch Arbeitsplätzen" gefährdet werden, sagte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) am Freitag in der Debatte zur Erbschaftsteuer im Bundesrat.