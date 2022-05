Vermögensverwalter rät Familienunternehmen trotzen besser der Krise

Unternehmen, die sich im Familienbesitz befinden, haben dadurch einen Vorteil, meint Manuel Peiffer, Geschäftsführender Gesellschafter der Vermögensverwaltung GVS Financial Solutions. In unruhigen Börsenzeiten bieten sie sich als solides Investment an.