Family-Office-Karriere zwischen Elbe und Alster Peter Möhrle Holding will das Team verstärken

Begleitung eines Familienvermögens im Family Office mit Schwerpunkt Direktinvestitionen, Immobilien und Finanzanlagen

Konzerncontrolling und -reporting

Finanzberichte, Budgets und Prognosen

Rechnungswesen

Vorbereitung der Jahresabschlüsse

Steuern (teilweise mit internationalem Bezug)

Die Hamburger Peter Möhrle Holding sucht einen Manager Finanzen/Steuern für das Family Office in Hamburg. Das Unternehmen möchte sich verstärken und will deshalb einen Finanzprofi einstellen.Zu den Aufgaben gehören:Die Peter Möhrle Holding investiert in etablierte mittelständische Unternehmen und in Immobilien. Gesellschafter ist die Hamburger Unternehmerfamilie Peter Möhrle.