Warum tun sich Unternehmer in Deutschland zunehmend schwer? Was macht den Reiz aus, ein Family Office aufzubauen? Das bespricht Malte Dreher mit Patrick Maurenbrecher von Kontora.

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Große Familienfeste, Dutzende Cousins und Cousinen, schrullige Onkel mit ihren immer gleichen Geschichten und ein Familienunternehmen, das Generationen miteinander verbindet. Patrick Maurenbrecher ist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Früh hat er erlebt, wie Unternehmertum Identität stiftet und Menschen zusammenhält. „Die Tatsache, dass man gemeinsam einen Großteil seines Vermögens gebunden hat, hält einen beieinander. Egal, ob man sich gut versteht oder nicht.“ Über diese Prägung, den Aufbau eines Family Offices und die Zukunft des Unternehmertums spricht er mit Malte Dreher in der neuen Folge von For Professional Investors Only.

Patrick Maurenbrecher stammt aus einer traditionsreichen Unternehmerfamilie und hat mit Kontora selbst ein Family Office aufgebaut. Im Podcast spricht er über die Kultur des Unternehmertums, die Bedeutung von Familienunternehmen und die Herausforderungen, die Regulierung und Bürokratie heute mit sich bringen. Deutlich wird dabei, wie sehr unternehmerischer Erfolg von der Fähigkeit abhängt, Verantwortung zu übernehmen, schnell zu entscheiden und auch Rückschläge auszuhalten. „Solange man stehen bleibt und Rückschläge verkraften kann, kommt man auch nach vorne“, sagt Maurenbrecher.

Ein weiterer Schwerpunkt der Folge ist die Frage, worauf sich Unternehmer wirklich konzentrieren sollten. Nicht alles müsse im eigenen Haus entstehen. Entscheidend sei vielmehr, die eigenen Stärken zu kennen und standardisierte Prozesse dort auszulagern, wo spezialisierte Dienstleister effizienter arbeiten. Denn nur so bleibe genügend Zeit für die Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen. Gleichzeitig kritisiert Maurenbrecher die wachsende Regulierung: „Heute stellen wir eher Bürokraten ein als Menschen, die neue Kunden gewinnen.“ Ein persönliches Gespräch über Familienunternehmen, Unternehmertum und die Frage, welche Rahmenbedingungen Deutschland braucht, damit Innovation und Wachstum wieder stärker in den Mittelpunkt rücken.