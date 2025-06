Family Offices erhöhen Allokation in Private Credit

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Eine Studie von Blackrock unter 175 Family Offices weltweit zeigt wachsendes Interesse an alternativen Anlageklassen. Private Credit steht dabei im Fokus der Umschichtungen, während geopolitische Unsicherheiten die Anlagestrategie prägen.

Laut der Umfrage bewerten 84 Prozent der befragten Family Offices geopolitische Unsicherheiten als wichtigstes Thema und kritischen Faktor für ihre Kapitalallokationsentscheidungen. 60 Prozent blicken pessimistisch in die Zukunft – ein Negativrekord seit Beginn der Umfrage 2020.

Private Credit und Infrastruktur gewinnen an Bedeutung

Alternative Investments machen mittlerweile durchschnittlich 42 Prozent der Family-Office-Portfolios aus, verglichen mit 39 Prozent in der Vergleichsstudie 2022-2023. 32 Prozent planen eine Erhöhung ihrer Private-Credit-Allokation, 30 Prozent bei Infrastruktur – Private Credit erreicht damit den höchsten Wert unter allen alternativen Anlageklassen.

Drei Viertel (75 Prozent) der Befragten bewerten die Aussichten für Infrastruktur-Investments positiv. Family Offices schätzen die Fähigkeit zur Generierung stabiler Cashflows, die Portfoliodiversifikation und die wahrgenommene Widerstandsfähigkeit der Anlageklasse.

Bei Infrastruktur planen 54 Prozent eine Erhöhung opportunistischer Strategien, 51 Prozent bei Value-Add-Strategien. Bei Private Credit bevorzugen die Befragten Special Situations/Opportunistic und Direct Lending.

Externe Partnerschaften werden wichtiger

Mehr als die Hälfte der Family Offices identifiziert Lücken in der internen Expertise: 75 Prozent bei Private-Market-Analytics, 63 Prozent beim Deal-Sourcing und 57 Prozent beim Reporting. 22 Prozent nutzen bereits einen Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) oder erwägen dies.

45 Prozent der Family Offices investieren in Technologieunternehmen, die KI-Lösungen entwickeln, 51 Prozent in Investmentmöglichkeiten, die vom KI-Wachstum profitieren könnten. Jedoch nutzen der Studie zufolge nur 33 Prozent KI-Technologie intern zur Verbesserung des Investmentprozesses.

Die Mehrheit der Family Offices würde KI für verschiedene Aufgaben von Risikomanagement bis Cash-Flow-Modellierung in Betracht ziehen, sieht aber technische und organisatorische Hindernisse für eine stärkere Adoption.

Private Equity mit verhaltener Bewertung

Private Equity zeigt eine differenzierte Entwicklung. Während die Anlageklasse weiterhin einen Kernbestandteil der Portfolios darstellt und oft die Hälfte oder mehr der Allokation ausmacht, bewerten 70 Prozent der Befragten die Aussichten neutral bis negativ. Nur 30 Prozent äußern sich optimistisch.

Als Gründe für die Zurückhaltung nennt die Studie die schwache Performance der vergangenen Jahre, Schwierigkeiten beim Exit aus Investments sowie verzögerte Kapitalrückflüsse. Family Offices werden bei der Managerauswahl selektiver und prüfen Gebührenstrukturen kritischer.

Blackrock, mit 11,6 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen der weltgrößte Asset Manager, investierte knapp 28 Milliarden Dollar in mehrere Akquisitionen, um im alternativen Anlagemarkt zu konkurrieren. 12,5 Milliarden Dollar flossen in die Übernahme von Global Infrastructure Partners, weitere 12 Milliarden Dollar in den Erwerb der Private-Credit-Firma HPS Investment Partners.