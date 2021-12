Family Offices Liesner & Co. übernimmt Mondo Advisory

Das Family Office Liesner & Co. hat das Multi Family Office Mondo Advisory übernommen. Liesner & Co. war mit Sitz in Hamburg bisher vor allem im norddeutschen Raum tätig. Mit der Übernahme des Family Offices aus Kassel will das Unternehmen nun sein Geschäft in Mittel- und Süddeutschland ausbauen.Jan-Henrik Supady war bisher geschäftsführender Gesellschafter der Mondo Advisory und ist zukünftiger Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Liesner & Co. Vor seiner Tätigkeit bei Mondo Advisory war Supady fünf Jahre als Prokurist und Beziehungsmanager bei der Berenberg-Tochter Consilisto Berenberg Privat-Treuhand tätig. Außerdem sammelte er Erfahrungen bei Berenberg Private Capital und der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB).