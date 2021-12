Faros Consulting erweitert Berater-Team

Dräger wird zukünftig als Senior Investment-Berater schwerpunktmäßig die Performance-Analyse und das Fondscontrolling verantworten. Darüber hinaus wird er den Einsatz und den Austausch von Asset Managern im Zusammenspiel mit Depotbank und KAG betreuen. Dräger arbeitete zuvor bei der internationalen Beratungsgesellschaft Watson Wyatt (heute Towers Watson), wo er für qualitative und quantitative Überwachung der bei Kunden eingesetzten Vermögensverwalter verantwortlich zeichnete. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren die Entwicklung von Investment Leitfäden und die Kundenbetreuung in Anlageausschüssen. Vor seinem Wechsel in die Beratungsbranche war Dräger in leitenden Funktionen für ABN Amro Asset Management aktiv.