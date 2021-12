Faros Fiduciary Management erweitert Führungsteam

Faros Fiduciary Management, die auf Vermögensverwaltung für institutionelle Investoren spezialisierte Tochter der Investment-Beratungsgesellschaft Faros , verstärkt ihr Führungsteam mit Uwe Rieken und Peter Doetsch.Rieken übernimmt ab sofort den Vorstandsvorsitz von Faros Fiduciary Management. Unterstützt wird er durch den weiterhin als Vorstand tätigen Thomas Bargl.Rieken gründete 2003 Faros Consulting, die Muttergesellschaft von Faros Fiduciary Management. Seitdem hat er dort die Position als geschäftsführender Gesellschafter inne.Doetsch wurde neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft berufen. Doetsch war Seniorpartner und Geschäftsführer von Mercer in Deutschland, bevor er Anfang 2013 in die Leitung des bAV-Beratungsunternehmens Kenston in Köln eintrat. Als weitere Aufsichtsräte fungieren wie bisher der ehemalige Vorstandssprecher der BHF Bank Dietmar Schmid, der ehemalige persönlich haftende Gesellschafter des Bankhauses Hauck Aufhäuser Jörg-Engelbrecht Cramer, der ehemalige Sprecher der Geschäftsleitung der American Express Bank Deutschland Peter Heinz sowie Notar und Rechtsanwalt Bernhard Eckel.