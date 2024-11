DAS INVESTMENT: Frau Hussain, wie sind Sie zur Juristerei gekommen?

Fatima Hussain: Meine Berufswahl ist eng mit der meiner Eltern verbunden. Beide sind Akademiker – mein Vater promovierte in Deutschland in Agrarwissenschaften, meine Mutter studierte im Libanon Jura. Doch in Deutschland der 90er Jahre musste mein Vater trotz seiner Promotion als Taxifahrer arbeiten, meine Mutter konnte ihren Beruf gar nicht erst ausüben. Das war damals eine ganz andere Welt, wenn es um Diversity und Chancen ging.

Mir wurde sehr früh bewusst, dass ich zwar theoretisch ein Akademikerkind bin, aber ganz andere Startbedingungen hatte als viele andere. In der Schule haben wir im Politik- und Wirtschaftsunterricht die Grundrechte besprochen. Artikel 3 des Grundgesetzes sagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und dass niemand wegen seiner Herkunft oder seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Das hat mich fasziniert – dieses Ideal der Gleichheit auf der einen Seite und die völlig andere Realität auf der anderen. Insbesondere hat es mich inspiriert, mich intensiver mit dem Thema Chancengleichheit zu beschäftigen.

Wie ging es nach dem Studium weiter?

Hussain: Ich habe zunächst in einer internationalen Großkanzlei gearbeitet, um mir den Master in England zu finanzieren. Dafür musste ich zusätzlich einen Studienkredit aufnehmen. Nach dem Master bin ich für das Referendariat nach Deutschland zurückgekehrt und habe wieder in der Großkanzlei gearbeitet. Nach dem zweiten Staatsexamen bin ich dann zu Audi gegangen, was für eine Juristin eher ungewöhnlich ist. Bei uns Jurist:innen ist der vorgezeichnete Weg eher die Großkanzlei – vorausgesetzt, man hat die Noten dafür.

Und wie war es dann bei Audi?

Hussain: Es war großartig! Ich finde Mobilität grundsätzlich total spannend. Was mich besonders begeistert hat, war die Projektarbeit. Ich sehe mich weniger als Juristin im stillen Kämmerlein, sondern als Teammitglied in Projekten. Man erlebt, wie aus einer Idee ein Produkt entsteht, das dann millionenfach auf der Welt unterwegs ist. Ich habe zum Beispiel das Marketing aus produkthaftungsrechtlicher Sicht beraten. Wenn dann die Werbung im Fernsehen lief, wusste ich: Da steckt auch meine Arbeit drin. Außerdem hatte ich ganz verschiedene Menschen um mich herum – Ingenieur:innen, Techniker:innen, ITler:innen. Diese Vielfalt hat mir sehr gefallen.

„Chancengleichheit existiert in Deutschland noch nicht“

Sie tragen ein Kopftuch – welche Erfahrungen haben Sie damit im Berufsleben gemacht?

Hussain: Im Referendariat wurde ich tatsächlich anders ausgebildet als meine Kolleg:innen – und zwar nur aufgrund meiner Religion. Ich musste ein Dokument unterschreiben, dass bestimmte Leistungen anders bewertet würden. Das hat mich anfangs sehr verletzt, ich habe mich ausgegrenzt gefühlt – nicht von meiner Gruppe, sondern vom System und von der Struktur. Aber ich wusste: Ich bin eine gute Juristin. Die Punkte, die man mir wegen meines Kopftuchs abzieht, weil ich beispielsweise nicht vollumfänglich an der Station bei der Staatsanwaltschaft teilnehmen kann, werde ich durch schriftliche Leistungen ausgleichen. Und das habe ich geschafft.

Was bedeutet das für die viel beschworene Chancengleichheit?

Hussain: Chancengleichheit existiert in Deutschland noch nicht. Wer das behauptet, ist selbst extrem privilegiert. Ich und viele andere müssen oft doppelt oder dreifach so hart arbeiten, weil wir gegen viele strukturelle Barrieren ankämpfen müssen. Ein Beispiel: In Bayern hängen in jedem Gerichtssaal Kreuze, aber eine Richterin mit Kopftuch ist nicht erlaubt. Interessanterweise könnte ein muslimischer Mann Richter sein, aber eine muslimische Frau mit Kopftuch nicht. Das zeigt, wie spezifisch diese Ausgrenzung ist.

Kam bei Ihnen jemals der Gedanke auf, das Kopftuch abzunehmen?

Hussain: Niemals! Das wäre ja paradox: Ich werde als Juristin ausgebildet, um auf Basis der demokratischen Grundordnung zu arbeiten, in der Religionsfreiheit ein Grundrecht ist. Gleichzeitig wird mir genau deswegen die Ausbildung erschwert. Außerdem:

Meine geistigen Fähigkeiten haben nichts mit dem Kopftuch zu tun. Ich bin genauso kompetent – mit oder ohne.

Wie ist die Situation heute in Ihrem Job?

Hussain: Ich habe zum Glück sehr positive Erfahrungen gemacht. Es kommt auch darauf an, wie man selbst damit umgeht. Ich wurde aufgrund meiner Fähigkeiten eingestellt, nicht wegen meines Outfits. Natürlich gibt es manchmal Fragen, besonders im Ramadan – „Was, auch kein Wasser?“ Aber da bin ich geduldig und erkläre es, weil ich es sehr schätze, wenn es ehrliches Interesse ist.

Wie sehen Sie die Situation von Frauen in der Branche?

Hussain: Da gibt es ein interessantes Paradox: Es studieren mehr Frauen Jura als Männer und sie machen auch die besseren Examina. Aber auf dem Weg nach oben gibt es eine regelrechte „Leaky Pipe“. In Führungspositionen finden Sie kaum Frauen und noch weniger Frauen mit Migrationshintergrund.

In Deutschland kenne ich keine einzige Partnerin in einer Großkanzlei, die ein Kopftuch trägt.

In Großbritannien und den USA ist man da schon weiter.

Wie sieht es speziell in der Fintech-Branche aus?

Hussain: Die Fintech-Branche bietet gigantische Chancen, weil sie so innovativ ist. Als Juristin entwickelt man das Recht mit. Die Technologie entwickelt sich rasend schnell, und die Regulierung versucht, Schritt zu halten. Wenn man es mag, an neuen, komplexen Fragestellungen zu arbeiten, ist das eine riesige Chance. Außerdem löst man echte Probleme für die Menschen. Es geht nicht darum, die zehnte ähnliche App zu entwickeln, sondern echte Finanzprobleme anzugehen.

Warum es weibliche Vorbilder braucht

Was muss sich ändern, damit mehr Frauen den Weg in die Branche finden?

Hussain: Vor allem brauchen wir mehr Vorbilder. Fragen Sie mal jemanden nach den Top-5-Investoren – da fallen allen Warren Buffett oder Peter Thiel ein. Aber weibliche Investoren? Da wird es schwierig.

Und wenn es weibliche Vorbilder gibt, sind es meist weiße, privilegierte Frauen.

Das ist ein guter erster Schritt, aber wir brauchen mehr Vielfalt, mehr Women of Color, mehr unterschiedliche soziale Hintergründe. Die Vorbilder müssen auch sichtbar sein. Es reicht nicht, wenn ich Ihnen sage, „es gibt da eine tolle Investorin, die in zehn erfolgreiche Unicorns investiert hat“. Man muss diese Personen sehen, ihre Interviews lesen, ihre Geschichte kennen.

Welche konkreten Tipps haben Sie für Frauen, die Karriere machen wollen?

Hussain: Erstens: Netzwerken, netzwerken, netzwerken! Und zwar alleine. Wenn Sie mit einer anderen Person zu Events gehen, bleiben Sie in Ihrer Komfortzone. Gehen Sie alleine hin, dann sind Sie gezwungen, mit Menschen zu sprechen. Zweitens: Schaffen Sie Sichtbarkeit und achten Sie auf Ihre Sprache. Frauen verwenden oft Weichmacher wie: „Ich mache das erst seit drei Jahren“ oder „Könnte ich kurz stören?“. Das müssen wir ablegen. Und drittens: Glauben Sie an sich selbst. Frauen fällt es oft schwer zu sagen „Ich bin Expertin“ – aber genau das müssen wir tun.

Wie stehen Sie zu reinen Frauen-Netzwerken?

Hussain: Das kommt darauf an, was man braucht. Frauen-Netzwerke können als Safe Space sehr wertvoll sein – ein Ort, wo man Erfahrungen teilen und sich austauschen kann. Aber ich bin kein Fan davon, nur in einer Bubble zu bleiben. Nutzen Sie auch andere Netzwerke, gehen Sie zu Fintech-Events und Banken-Events und tauschen Sie sich aus.

Was macht für Sie eine gute Unternehmenskultur im Konzern und im Start-up aus?

Hussain: Man kann das gar nicht pauschal auf der Basis der Unternehmensgröße vergleichen. Auch in großen Konzernen, die man vielleicht als verstaubt wahrnehmen würde, gibt es Teams, die super offen, divers und innovativ sind. Es gibt immer eine Unternehmenskultur. Und dann gibt es eine Teamkultur, die oft noch wichtiger ist, weil man täglich mit diesem Team zusammenarbeitet. In den Start-ups, in denen ich war, wurde Diversität definitiv als Benefit und Vorteil gesehen – nicht als Quote, die man erfüllen muss.

Realität anderer Menschen sehen und verstehen

Inwiefern ist Diversität auch wirtschaftlich sinnvoll?

Hussain: Studien belegen, dass Frauen die besseren Investoren sind. Es ist ein klarer Wettbewerbsvorteil, den weiblichen Blick auf Produkte zu haben. Natürlich können auch rein männliche Teams gute Produkte für Frauen entwickeln, aber die Vielfalt der Perspektiven erleichtert es enorm. Außerdem: Der Fachkräftemangel wird auch die Finanzbranche treffen. Wer da nicht alle Talente nutzt, hat schon verloren.

Sie sprechen oft von Resilienz – was bedeutet das für Sie?

Hussain: Wir freuen uns immer, wenn jemand resilient ist, aber fragen selten: Wie ist diese Person resilient geworden? Resilienz bedeutet ja unter anderem, dass man durch etwas extrem Schweres gegangen ist und jetzt Mechanismen hat, wie man in Zukunft mit solchen Situationen umgehen kann. Viele privilegierte Menschen können gar nicht nachvollziehen, welche Energie es kostet, wenn man immer wieder gefragt wird: „Wo kommst du wirklich her?“ oder „Wieso ist dein Deutsch so gut?“, obwohl man Deutsche ist. Das kostet alles Kraft.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Hussain: Dass wir mehr die Realität anderer Menschen sehen und verstehen. Viele soziale Aufsteiger:innen bringen wertvolle Soft Skills mit: Sie können sich schnell anpassen, sind resilient und ehrgeizig. In unserer Leistungsgesellschaft werden diese Qualitäten oft übersehen. Im Vergleich zu meinen Eltern bin ich heute privilegiert. Dieses Privileg zu nutzen, um nur für mich selbst erfolgreich zu sein, wäre falsch.

Wer seine Privilegien nur für sich selbst nutzt, reproduziert den Status quo und ist Teil des Problems.

Deswegen engagiere ich mich, bin sichtbar und sage: Ja, ich bin jetzt hier, und es ist auch mein Platz. Ich bin keine Ausnahme oder ein Einzelfall – ich gehöre genauso hierher wie alle anderen.

Über die Interviewte

Fatima Hussain ist Head of Legal bei Liqid. Zuvor war sie als Senior Legal Counsel bei der Trade Republic Bank sowie bei Tesla und Audi als Syndikusrechtsanwältin tätig. Darüber hinaus berät sie Rechtsabteilungen und Kanzleien zum Thema Innovation mit Schwerpunkt auf Female Empowerment und Diversität, bietet Workshops an, die sich insbesondere an Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte richten und veröffentlicht zahlreiche Artikel und Podcasts zum Thema. Für ihren Einsatz wurde sie vom Capital Magazin im Jahr 2022 als eine von „Deutschlands Top 40 unter 40“ und von Business Insider als eine von „25 Zukunftsmacherinnen“ ausgezeichnet.