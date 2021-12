Redaktion 21.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Faule Hypothekenpapiere Bank of America zahlt Rekordstrafe von 17 Milliarden

So viel Geld hat noch kein Unternehmen in einem Zivilprozess an die US-Justiz überwiesen: Die Bank of America zahlt wegen Geschäften mit faulen Wertpapieren eine Rekordstrafe von 17 Milliarden Dollar.