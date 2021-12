Favoritenwechsel: Ken Kinsey-Quick zweifelt am Gartmore-Fonds

Für den Fonds dürfte der Verlust aufgrund seiner Größe einfach zu verschmerzen sein – nicht aber für den Fondsmanager Roger Guy. Das Misstrauen Kinsey-Quicks dürfte für Guy wie ein Schlag ins Gesicht sein, vermutet „The Daily Telegraph“. Schließlich habe Kinsey-Quick sein Geld bereits in den neunziger Jahren in den ersten von Guy gemanagten Hedgefonds investiert. Insgesamt hatte Kinsey-Quick rund 1,8 Millionen Pfund – das sind 3 Prozent des Vermögens von Thames River Absolute Return – in den Gartmore-Hedgefonds investiert. Einen Teil seiner Einlage habe er noch in dem Fonds gelassen, da er hoffe, dass Guy auch ohne Rambourg eine überzeugende Performance liefern könne, zitiert „Telegraph“ den Thames-River-Manager. Richtig überzeugt davon scheint Kinsey-Quick jedoch nicht zu sein. Die Ermittlungen gegen Rambourg wegen Verstößen gegen interne Unternehmensregeln dauern unterdessen an. Zusammen mit Guy erwirtschaftete Rambourg regelmäßig rund 40 Prozent der Gesamtperformance von Gartmore.