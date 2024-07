Unter dem Titel „Die 100 Größten“ veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) seit 1959 jährlich Ranglisten deutscher Firmen. Daneben stellt sie in einem weiteren Ranking die 100 größten Konzerne Europas vor. In dieser – nach Umsatz im vorigen Geschäftsjahr – ausgewählten Bestenliste sind aktuell auch Versicherungsgruppen zu finden. Nach Angaben des Fachmagazins Versicherungsjournal liegt die Allianz demnach nicht nur in ihrem Heimatmarkt Deutschland, sondern auch europaweit unangefochten an der Spitze.

Die Münchener verzeichneten im Jahr 2023 rund doppelt so hohe Bruttobeiträge wie der zweitplatzierte Mitbewerber aus Frankreich. Erst mit deutlichem Abstand folgen sechs Versicherer, die relativ nah beieinander liegen. Jeweils zwei von ihnen haben ihren Hauptsitz in Deutschland beziehungsweise der Schweiz. Jeweils ein weiterer Top-Versicherer ist in Italien beziehungsweise Frankreich angesiedelt. Die jeweiligen Daten der Firmen finden sie in der Bilderstrecke oben.

