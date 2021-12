Fazit von der DKM 2013

Mit zwölf Kongressen, einem Forum, über 70 Aussteller-Workshops und hochkarätige Referenten im Speaker’s Corner bot die DKM auch dieses Jahr ein breites Informationsangebot. Ein Publikumsmagnet war der Vortrag von Joschka Fischer „Wo steht Deutschland in der Welt?“. Darin verteidigte der Ex-Außenminister die europäische Währungsunion. Ein starkes Europa sei die beste Voraussetzung, um in der Weltpolitik ernstgenommen zu werden, erklärte Fischer. Darüber hinaus erinnerte er an das Jahr 1952, als Deutschland ein Teil seiner Schulden erlassen wurde - eine Vorgehensweise, die nach Ansicht des Grünen-Politikers auch im Falle Griechenlands angebracht wäre.Europa war auch Thema von Dirk Müller. Der Vortrag des auch als Mr. Dax bekannten Börsenexperten „Showdown – Europa am Scheideweg“ war gut besucht.Neu im Kongressprogramm waren die Themen Schadenmanagement und Weiterbildung. Auch dem Thema Frauen in der Finanz- und Versicherungswirtschaft widmete der Veranstalter wie schon im vergangenen Jahr ein eigenes Forum.Die komplette Bildstrecke mit Impressionen der beiden DKM-Tage finde Sie hier: