F&C baut institutionellen Vertrieb aus

Matthias Hansmann wird als Vertriebsdirektor für institutionelle Investoren den deutschen F&C-Standort Frankfurt verstärken. Er berichtet an Claus-Dieter Heidrich, Leiter der Frankfurter Niederlassung.Hansmann wechselt von der Bantleon Bank in der Schweiz, wo er als Kundenbetreuer tätig war. Zuvor arbeitete der Volkswirt in gleicher Funktion und zusätzlich als Leiter für Rentenportfolios bei Cominvest Asset Management in Frankfurt am Main.