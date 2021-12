F&C erweitert Rententeam

Stephan van IJzendoorn erweitert das Rententeam bei F&C Investments und bringt acht Jahre Erfahrung im Anleihemanagement mit. Zuvor war der Portfoliomanager bei der deutschen Allianz Global Investors und der niederländischen A&O Services tätig.Van IJzendoorn hat einen Abschluss in Financial Management von der Universität HBO Nederland und macht derzeit noch einen Master Financial Analysis an der Freien Universität in Amsterdam. Er wird an Michiel de Bruin, Leiter des Euro-Staatsanleihen-Teams von F&C, berichten.