F&C mit neuer Vertriebschefin

Graemiger Theler kommt von der Falcon Privatbank, wo sie für die Betreuung der institutionellen Kunden in der Schweiz verantwortlich war. Davor war sie als Leiterin Kundebetreuung für die Partners Group, Clariden Leu und Julius Baer tätig.Ihre Karriere startete Graemiger Theler bei UBS, wo sie in New York und London unter anderem an der Strukturierung und Ausführung von strukturierten Finanztransaktionen arbeitete.In ihrer neuen Position bei F&C soll Graemiger Theler die bestehenden Beziehungen zu Pensionskassen, Institutionen und lokalen Beratungsfirmen in Österreich und der Schweiz pflegen und neue aufbauen.