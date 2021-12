Redaktion 09.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

FCA Finanzaufsicht verdirbt Londoner Bankern das Feierabendbier

Jeden Freitagabend drängen sich Banker vor den zahllosen Pubs der Londoner City. Keine Frage, die Trinkkultur fällt an der Themse wesentlich fröhlicher als am Main aus. Doch die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) droht diesen Spaß gründlich zu verderben.