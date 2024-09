Der von der Bundesregierung vorgestellte Gesetzentwurf zur „Stabilisierung des Rentenniveaus und zum Aufbau eines Generationenkapitals für die gesetzliche Rentenversicherung“, besser bekannt als Rentenpaket II, zieht immer mehr Kritik auf sich. Nach dem Bundesrat und dem Vermittlerverband BVK meldet sich nun auch Plansecur-Chef Heiko Hauser zu Wort.

Das Rentenpaket II sei gut für die Rentner, aber schlecht für junge Menschen, sagt Hauser. Das von der Bundesregierung vorgestellte „Generationenkapital“ sei zwar ein „Schritt in die richtige Richtung“. „Aber es ist nur ein Trippelschritt und damit bloße Symbolpolitik“, warnt der Finanzexperte. Denn in einem primär umlagefinanzierten Rentensystem wären die Auswirkungen „marginal“.

Generationenkapital würde nur 2 Prozent der Ausgaben decken

2020 habe die gesetzliche Rentenversicherung 354 Milliarden Euro ausbezahlt, rechnet Hauser vor. Bei einer Steigerung um 2 Prozent pro Jahr ergeben sich 467 Milliarden Euro im Jahr 2036. Der durch das „Generationenkapital“ zugeführte Beitrag soll bis dahin 10 Milliarden Euro betragen, also nur 2,1 Prozent. „Das ist auf absehbare Zeit in der Summe lächerlich“, so der Plansecur-Chef.

Darüber hinaus erwartet Hauser, dass die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in den kommenden Jahren zunehmen werden. „Künftig wird fast die Hälfte des Bruttolohns auf Sozialabgaben entfallen,“ warnt er. „Das Rentenpaket II ist ein politischer Kompromiss, von dem die arbeitende Bevölkerung und erst recht die jungen Menschen, die ins Arbeitsleben eintreten, keinerlei Vorteile haben“, so Hausers Fazit.

„Nicht zustimmungsfähig“

Auch die FDP-Fraktion ist unzufrieden. Die Reform sei zu teuer für die Arbeitnehmer, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Johannes Vogel, gegenüber der „Bild“-Zeitung. Er fordert Nachbesserungen des Reformentwurfs. „So ist das Rentenpaket im Parlament noch nicht zustimmungsfähig“, sagt Vogel.

„Andere Länder wie Schweden machen mit mehr Aktien vor, wie es besser geht“, sagt Vogel: Dort steige für alle das Rentenniveau, nicht die Beiträge. „Diesen Weg müssen wir auch hier noch mutiger gehen,“ fordert er.

Auch Plansecur-Chef Hauser präsentiert Vorschläge zur Entlastung des Rentensystems. Zum einen fordert er eine Ausweitung der Beitragszahlerbasis. Dies könnte etwa durch eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote geschehen, die im internationalen Vergleich zu wünschen übriglasse. Darüber hinaus sollten Anreize für eine freiwillige Weiterarbeit im Alter geschaffen werden.