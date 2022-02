Abgestimmt mit Luxemburger Börse FE Fundinfo übernimmt anderen Fonds-Dienstleister

Der Fondsdatenanbieter FE Fundinfo geht eine Partnerschaft mit der Luxemburger Börse ein und übernimmt in dem Rahmen das Unternehmen Fundsquare. Im selben Zuge will sich die Luxemburger Börse an FE Fundinfo beteiligen. Das berichtet FE Fundinfo in einer aktuellen Mitteilung.

Fundsquare ist eine Tochtergesellschaft der Luxemburger Börse. Das ebenfalls in Luxemburg ansässige Unternehmen bietet Leistungen im Bereich Fondsregistrierung und Reporting an und richtet sich damit an Fondsgesellschaften und Dienstleister der Fondsbranche. Als Tochterunternehmen der Luxemburger Börse sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen und beschäftige aktuell 65 Mitarbeiter, berichtet FE Fundinfo.

Mit der Übernahme wolle man die hauseigene Daten- und Dokumentenmanagement-Plattform Publifund stärken, heißt es von FE Fundinfo weiter. Zusammen mit dem Produktspektrum von Fundsquare wolle man zum „paneuropäischen Champion für Fondsdaten, Reporting und Infrastruktur“ werden, wünscht man sich bei dem Unternehmen, das Niederlassungen in Großbritannien, Europa, Asien und Australien hat.

Nach der Übernahme will FE Fundinfo in Luxemburg einen Ableger mit Spezialisierung auf regulatorisches Reporting einrichten, stellt das Unternehmen in Aussicht. Auch wolle man gemeinsam mit Fundsquare weitere Geschäftsfelder bei ESG-bezogenen Produkten und Dienstleistungen ausloten.

Hamish Purdey, Chef von FE Fundinfo, sagt anlässlich der Übernahme: „Wir sind davon überzeugt, dass sich die Dienstleistungen von Fundsquare und FE Fundinfo in hohem Maße ergänzen. Mit der Transaktion werden zwei Branchenführer im Bereich Fondsdaten und Reporting zusammengeführt.“