Finanzdienstleister auf der Bafin-Warnliste im Februar 2025

Im Februar musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit falschen Online-Banken, dubiose Aktiengeschäfte sowie betrügerische Jobangebote schritten die Finanzaufseher ein.

Hier kommt der Überblick:

Vorsicht, dubiose Jobangebote

Immer wieder weist die Bafin auf vermeintlich lukrative Jobangebote von dubiosen Anbietern hin. Im Februar warnt die Finanzaufsicht vor Stellen, die auf der Website hehl-jobs.net angeboten werden. Die Jobs stammen dabei nicht von der in Marxen ansässigen KundenServiceCenter Hehl GmbH & Co. KG, stellt die Finanzaufsicht klar. Die Tätigkeit besteht darin, im eigenen Namen Geld weiterzuleiten und Kryptowerte für Dritte zu kaufen.

Die Finanzaufseher warnen: Dieses Geld stammt vermutlich von Personen, die Opfer krimineller Handlungen geworden sind. Wer auf ein solches Angebot eingeht, macht sich strafbar. Zudem könnten die Personen, von denen das Geld ursprünglich stammt, Rückzahlungsansprüche geltend machen. Eine weitere Gefahr: Auch die persönlichen Daten der Bewerber könnten für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Wer auf ein solches Jobangebot stößt, sollte die Polizei einschalten.

Gleiches gilt für Jobangebote im Home Office, die über die Website bsc-network.de verbreitet werden und vorgeblich von der ACCI Asset Customized Consulting & Investments GmbH stammen. Auch in diesem Fall besteht die Tätigkeit darin, über eigene Konten Kryptowerte für andere Personen zu erwerben. Der ausgeschriebene Job stammt jedoch nicht von der genannten Firma, stellt die Finanzaufsicht klar. Es handelt sich zusätzlich um einen Identitätsmissbrauch.

Falsche Online-Banken

Aktuell ermittelt die Bafin gegen besonders viele vermeintliche Online-Banken. Nach den Erkenntnissen der Finanzaufseher bieten die falschen Institute ohne Erlaubnis typische Bankgeschäfte wie Girokonten, Sparkonten oder Privatkredite an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der Bafin beaufsichtigt, stellt die Finanzaufsicht klar.

Konkret wird aktuell gegen folgende Anbieter ermittelt:

Rylis Bank, mit der Website be.rylisb.com

mit der Website Eryx Bank , mit der Website be.eryxb.com

, mit der Website Obisbank , mit der Website obisbank.de

, mit der Website Bifasg Bank , mit der Website bifasg.com

, mit der Website Covalix Bank , mit der Website covalix.com

, mit der Website Monaxio Bank , mit der Website monaxio.com

, mit der Website Orsabank , mit der Website orsabank.com

, mit der Website Crystalisbank, mit der Website crystalisbank.com

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger mehrere Online-Plattformen parallel verwenden. Aktuell warnt die Bafin vor Handelsplattformen, die auf ihrer Startseite mit dem Slogan „Betreten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst die Handelsarena“ werben. Dieser Eingangssatz sei in einigen Fällen geändert worden und laute nunmehr: „Treten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst in die Handelswelt ein“ beziehungsweise „Betreten Sie die Handelswelt selbstbewusst mit [Name der Website}“. Bekannt sind der Finanzaufsicht die Websites coincapitals.net, easyinvestingpro.com, topcoinmarkt.de und gewinnerss.com, über die ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen angeboten werden. Der Inhalt der Seiten sei nahezu identisch, heißt es von den Bafin-Aufsehern.

Das trifft auch auf Online-Plattformen zu, die auf ihrer Startseite den Slogan „Erweitern Sie Ihr Trading mit [Name des Betreibers]“ verwenden. Konkret warnt die Bafin aktuell vor den Internetpräsenzen swisspro24.org, swisspro24.io und amgfinancialeu.com.

Zudem warnt die Bafin vor einer Reihe von Websites, die mit einem KI-gesteuerten Algorithmus für den Handel mit Finanzinstrumenten und Kryptowerten werben. Konkret ermittelt die Finanzaufsicht gegen die Betreiber folgender Websites: zivaprofit7.com, velmocoin.com, zolintex.com, luxigain.com, grabcapital4u.com, tivanafund.com, brixogain.com, brixofund.com, pamborich.com, zonocash.com, econarix.com, zorbofund.com, gaintomo.com, trovafund.com, gliporich.com, viznofund.com und grivogain.com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufseher werden über die Plattformen ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowertedienstleistungen angeboten. Jede dieser Websites habe „eine nahezu identische Textgestaltung und nutzt den selben Aufbau“, schreibt die Bafin. Angaben zum Geschäftssitz fehlen.

Vorsicht ist auch bei Angeboten geboten, die von der E-Mail-Adresse [email protected] versendet werden. Die angeblich in Berlin ansässigen, unbekannten Anbieter vermitteln ohne Erlaubnis Festgeldanlagen.

Das Geschäft sofort einstellen muss die E.F.B. Europäische Finanz Beratung GmbH mit Sitz in Frankfurt an der Oder/Berlin. Dabei geht es um die Vermittlung von Geldanlagen sowie Anlageberatung. Das Unternehmen bietet auf seinen Webseiten e-fb.de und e-fb.net Festgeld-, Tagesgeld-, Flexgeldkonten, ETFs und Beratungsleistungen an – ohne dafür die entsprechende Erlaubnis zu besitzen.

Ohne Erlaubnis bietet auch die „Internationale Bausparkasse“ Bankgeschäfte und Kryptowerte an. Im Internet verwenden die unbekannten Betreiber die Website internationalebausparkasse.com. Dem Impressum zufolge ist die International Building Society Fund Ltd. mit Sitz in London verantwortlich für den Internetauftritt. Bis vor Kurzem wurde an gleicher Stelle noch die Inter Real Holding LTD mit identischem Geschäftssitz genannt. Gegenüber Kunden bezeichnet sich die Gervest Capital Consulting LTD als verantwortliche Gesellschaft. Sie gibt an, in Gazimaǧusa, Nordzypern, ansässig zu sein. Der Betreiber sei nicht berechtigt, den rechtlich geschützten Begriff „Bausparkasse“ zu führen, schreibt die Bafin. Im Internet lasse sich darüber hinaus die Website interbausparen.com finden, die der Website internationalebausparkasse.com inhaltlich und gestalterisch sehr ähnlich sei. Ein verantwortlicher Betreiber werde dort jedoch nicht genannt.

In dem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Betreiber der Plattform kleverzins.de

Bitwelt , Betreiber von bitwelt.co

, Betreiber von Quantum AI , Betreiber von greenholtt.com

, Betreiber von Newex , Betreiber der Plattform ow­cup.com

, Betreiber der Plattform Zins Kapital , Betreiber der Website zinskapital.com

, Betreiber der Website MegaPlatz SE , Betreiber von megaplatz.pro

, Betreiber von „Rendite Ratgeber“ , Betreiber von rendite-ratgeber.com

, Betreiber von „Xyron Beam AI“ , Anbieter von Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerten ohne spezielle Website

, Anbieter von Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerten ohne spezielle Website PNG Group , Betreiber der Website png-group.net

, Betreiber der Website Betreiber von Mbit-eth.org

Snutx , Betreiber der Webseiten www.snutx.com , www.snutxay.com sowie www.snutxo.com

, Betreiber der Webseiten , sowie „Finanzhilfen“ , Betreiber von finanzielhilfen.de

, Betreiber von Finanz World Group , Betreiber von finzworld-group.com

, Betreiber von Prime Escrow , Betreiber von primeescrow.net

, Betreiber von Grow State Markets , Betreiber der Website fina-eu.growstatemarkets.com (zuvor: growstatemarkets.com)

, Betreiber der Website (zuvor: growstatemarkets.com) ReFi Solutions bzw. Remote Finance Solutions , Betreiber von refi-solutions.com

, Betreiber von TWAAO , Betreiber der Website twaao.com

, Betreiber der Website Global Trade Verein , Betreiber von gtv-holdings.com

, Betreiber von Betreiber der Website atlanticfund.de



LumiGain , Betreiber der Website lumigain.io

, Betreiber der Website ARINS Consulting LLC , Betreiber von arins-consulting.com

, Betreiber von Betreiber von supanz-gmbh.com

Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten. Im Februar traf es wieder zahlreiche Unternehmen.

Betroffen ist erneut die Börse Stuttgart. So hatte die Bafin im Januar bereits vor Interactive Assets und der inzwischen inaktiven Website interactiveassets.pro gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nun die Websites interactiveassets.biz und interactiveassets.trade. Es bestehe der Verdacht, dass über die Portale ohne Erlaubnis Bank- und Kryptogeschäfte angeboten werden. Die Betreiber kontaktieren Verbraucher und behaupten, ihr Angebot stamme von der baden-württembergischen Wertpapierbörse GmbH beziehungsweise der Börse Stuttgart GmbH. Sie werben zudem mit der Beaufsichtigung durch die Bafin. Diese Angaben seien falsch, heißt es von der Finanzbehörde. Es handele sich um Identitätsmissbrauch.

Vorsichtig sollten Anleger bei Angeboten der Website tagesgeldvergleich24.de.com sein. Unbekannte Betreiber bieten über die Plattform Tages- und Festgelder an. Es bestehe der Verdacht, dass sie ohne Erlaubnis handeln, heißt es von der Bafin. Erweckt werde der Eindruck, TagesgeldVergleich24 sei ein Projekt des Finanzportalbetreibers Franke-Media.net. Das ist falsch, stellen die Finanzaufseher klar. Es handele sich um Identitätsmissbrauch. Im November hatte die Bafin bereits vor der identischen Website tagesgeldvergleich24.com gewarnt, die mittlerweile abgeschaltet wurde.

Über Whatsapp nehmen unbekannte Täter Kontakt zu Verbrauchern auf, um ihnen Investitionsangebote zu unterbreiten – die angeblich von der SimCorp GmbH aus Bad Homburg oder einem anderen Unternehmen der SimCorp-Gruppe stammen. Dabei werden unbefugt Namen und Fotos von Mitarbeitern verwendet. Angeboten werden vor allem Aktien von Firmen, die kurz vor dem Börsengang stehen sollen. Das genannte Unternehmen habe damit jedoch nichts zu tun, es handele sich um Identitätsdiebstahl.

Ein Identitätsmissbrauch liegt auch bei den Websites zinsverwalter.de und zinsverwalter.com vor, über die unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte angeboten werden. Die Angebote stammen nicht – wie angegeben – von der Walter Investment-Vermittlungs GmbH aus Stuttgart, die in keiner Verbindung zu den genannten Websites steht. Die unbekannten Betrüger werben zudem damit, unter Aufsicht der Bafin zu stehen. Das treffe aber nicht zu. Auch die Walter Investment-Vermittlungs GmbH werde nicht von den Finanzaufsehern beaufsichtigt, heißt es.

Im Februar hat die Bafin zudem vor der Internetpräsenz q21capital.ag gewarnt. Die Website werde entgegen den Angaben nicht von der bei der Bafin registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaft Q21 Capital InvAG mit TGV betrieben.

Betrug mit Aktien

Seit einiger Zeit häufen sich Meldungen über Betrugsversuche, bei denen Aktien bekannter Unternehmen angeboten werden, heißt es von der Bafin. Die Käufer erhalten die Aktien jedoch nach Zahlung nicht, die Anbieter sind anschließend nicht mehr erreichbar. Für die Angebote fehlt in der Regel auch der Verkaufsprospekt, in einigen Fällen existieren die Aktien nicht einmal.

Aktuell ermittelt die Bafin gegen die Eurofina Financial Group Limited. Konkret täusche das Unternehmen vor, Anlegern Duracell-Aktien zu verkaufen. Es bestehen aber deutliche Zweifel daran, dass die Anbieter „willens und in der Lage sind, die angebotenen Aktien zu übereignen“. Neben den Duracell-Aktien werden über die Website eurofinalimited.com weitere Wertpapiere angeboten – in allen Fällen fehle der erforderliche Wertpapierprospekt. Darüber hinaus biete das Unternehmen weitere Finanzgeschäfte an, unter anderem Online-Depots für den Handel mit Aktien und Devisen. Auf der Website werde zudem suggeriert, dass die Betreiber im Handelsregister in Großbritannien registriert seien. Dabei dürfte es sich jedoch um einen Identitätsdiebstahl zulasten der Eurofina Limited handeln.