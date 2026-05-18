S&P 500 plus 170 Prozent, Inflation bis 9,1 Prozent, Strafermittlungen gegen den Fed-Chef: Was bleibt von Powells Amtszeit – und was hinterlässt er seinem Nachfolger Kevin Warsh?

Der S&P 500 steht rund 170 Prozent höher als an Powells erstem Arbeitstag im Februar 2018. Der Dow Jones hat im Februar 2026 erstmals die 50.000-Punkte-Marke geknackt. Die Nasdaq hat sich mehr als verdreifacht. Das wäre in normalen Zeiten bemerkenswert. In Powells Amtszeit gab es eine Pandemie, einen Crash, einen Bärenmarkt, die höchste Inflation seit vier Jahrzehnten und die schnellste Zinswende seit Paul Volcker. Dass Aktienmärkte unter diesen Umständen auf Rekordniveaus notieren, ist das erste Paradox, das Powells acht Jahre beschreibt.

Es ist nicht das einzige.

Von 0 auf 5,5 Prozent – und zurück

Als Powell 2018 übernahm, befand sich der Leitzins in einem kontrollierten Normalisierungspfad. Er hob ihn in seinem ersten Jahr viermal an. Dann kam Covid-19. Im März 2020 senkte die Fed den Leitzins in zwei Notfallschritten auf 0,00 bis 0,25 Prozent – den tiefsten Stand in der Geschichte der US-Notenbank. Gleichzeitig weitete sie ihre Bilanz durch Anleiheankäufe von 4 auf knapp 9 Billionen Dollar aus und kaufte erstmals direkt Unternehmensanleihen.

Zwei Jahre später leitete Powell die schärfste Zinswende seit den frühen 1980er-Jahren ein. Elf Erhöhungsschritte zwischen März 2022 und Sommer 2023, am Ende ein Leitzins von 5,25 bis 5,50 Prozent. Auslöser war eine Inflation, die im Juni 2022 mit 9,1 Prozent ihren Höchststand erreichte. Befeuert durch die Folgen der Pandemie, explodierende Energiepreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 und gestiegene Rohstoffpreise weltweit. Weite Teile des ökonomischen Mainstreams prognostizierten eine Rezession. Sie blieb aus. Im Frühjahr 2026 liegt der Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent, die Inflation bei 2,4 bis 3,0 Prozent. Die kumulierte Preissteigerung seit Pandemiebeginn beträgt nach AP-Berechnungen rund 27 Prozent.

Kein Fed-Chair der Nachkriegsgeschichte hat den Leitzins in einer einzigen Amtszeit auf dem tiefsten und auf einem der höchsten Stände der vergangenen Jahrzehnte gehalten – in dieser Reihenfolge, innerhalb von vier Jahren.

Eine Außenwelt, die immer stärker in die Geldpolitik eingreift

Powell führte die Fed in einer Phase, in der externe Schocks die Geldpolitik so stark beeinflussten wie seit der Ölkrise der 1970er-Jahre nicht mehr. Der Ukraine-Krieg ab Februar 2022 trieb die Energie- und Nahrungsmittelpreise global in die Höhe und verschärfte eine Inflation, die die Fed ohnehin schon beschäftigte. Der Konflikt im Nahen Osten, der ab Herbst 2023 eskalierte, setzte Schifffahrtsrouten im Roten Meer unter Druck und erhöhte erneut die Frachtkosten. Anfang 2026 – in Powells letzten Amtsmonaten – trieb ein iranisch mitgeprägter Energiepreisanstieg die Inflationserwartungen erneut nach oben.

Parallel dazu verlagerten sich die weltwirtschaftlichen Machtverhältnisse. Der Technologie- und Handelskonflikt zwischen den USA und China vertiefte sich über beide Trump-Amtszeiten und veränderte die Investitionsströme global agierender Unternehmen strukturell. Für die Fed bedeutete das: Immer häufiger musste sie auf Preisentwicklungen reagieren, die sie mit Zinspolitik allein nicht steuern konnte.

Der Faktor, den niemand im Modell hatte

Im November 2022 – mitten in der schärfsten Zinserhöhungsphase seit Jahrzehnten – veröffentlichte OpenAI den Chatbot ChatGPT. Hundert Millionen Nutzer in zwei Monaten. Was folgte, war ein Investitionsboom, der die Logik der Hochzinsphase für den Technologiesektor außer Kraft setzte. Große Technologiekonzerne kündigten KI-Infrastrukturprogramme in dreistelliger Milliardengröße an. Nvidia, dessen Prozessoren zum Standard für das Training von KI-Modellen wurden, stieg zum zeitweise wertvollsten Unternehmen der Welt auf.

Dass Aktienmärkte in einer Phase mit einem Leitzins von über 5 Prozent Rekorde aufstellten, war maßgeblich dieser Entwicklung geschuldet. Die Fed hatte darauf keinen Einfluss – und setzte ihre Zinspolitik dennoch fort, während der Markt in eine andere Richtung lief.

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Gemessen an der annualisierten S&P-500-Rendite schneidet Powell mit 12,9 Prozent pro Jahr besser ab als alle drei unmittelbaren Vorgänger. Beim durchschnittlichen BIP-Wachstum liegt er mit 2,2 Prozent hingegen hinter seinen Vorgängern Greenspan und Yellen.

Der ungewöhnlichste Konflikt seiner Amtszeit

Donald Trump nominierte Powell 2017 für sein erstes Mandat. Wenige Monate später begann er, ihn öffentlich unter Druck zu setzen. Per Social Media, in Pressekonferenzen, in Interviews. Trump forderte Zinssenkungen, nannte Powell einen Trottel und stellte eine Entlassung in den Raum. Das Muster wiederholte sich zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit ab 2025, diesmal mit schärferen Mitteln.

Im Januar 2026 eröffnete das Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung gegen Powell wegen angeblicher Kostenüberschreitungen bei der Renovierung des Fed-Gebäudes in Washington. Ein Vorgang ohne Präzedenz. Powell reagierte mit einer öffentlichen Videobotschaft, in der er die Unabhängigkeit der Notenbank verteidigte. Das Verfahren wurde später eingestellt. Powell kündigte an, sein Mandat als Gouverneur im Vorstand bis mindestens Januar 2028 fortzuführen und damit länger als es nahezu alle seiner Vorgänger nach dem Ende ihrer Chair-Amtszeit getan hatten.

Was Powell der Fed hinterlässt

Eine Notenbank, die in acht Jahren den kompletten Zyklus von Krisen-Geldpolitik bis Normalisierung durchlaufen hat. Eine Bilanz, die trotz Abbau noch immer rund 7 Billionen Dollar umfasst. Ein Inflationsziel von 2 Prozent, das seit über fünf Jahren nicht dauerhaft erreicht wurde. Und eine institutionelle Stellung, die politisch so offen angefochten wurde wie seit Jahrzehnten nicht.

Kevin Warsh, der neue Fed-Chair, übernimmt all das. Powell sitzt dabei noch am Tisch: als Gouverneur, bis 2028, nach eigener Aussage mit niedriger Stimme. Ob das gelingt, ist eine der offenen Fragen, die Powells Amtszeit hinterlässt.