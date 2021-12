Fed Deutsche Bank, UBS und CS müssen ’Testamente’ überarbeiten

Mit ihren Plänen zu einem möglichen Vorgehen bei einem Bankrott konnten die Banken die Aufsichtsbehörden nicht davon überzeugen, dass sie bei einer Pleite nicht auch das weitere Finanzsystem schädigen.Die Banken müssen “sofortige Maßnahmen” ergreifen, um ihre strukturelle Komplexität zu vereinfachen. Es solle einfacher sein, ihre Holdinggesellschaften aufzulösen. Die Veränderungen in den Plänen müssen bis zur nächsten Runde der jährlichen Plan-Vorlage am 1. Juli 2015 erfolgen.Die Äußerungen der US-Aufsichtsbehörden beziehen sich auf die bereits im Jahr 2013 übermittelten Pläne. Im vergangenen Monat legten die Banken neue Pläne vor - auch, wenn sich die Branche darüber beschwerte, dass es noch kein Feedback zur Übermittlung aus dem Jahr 2013 gab.Zum Kreis der Banken zählen neben Deutscher Bank, Credit Suisse und UBS auch JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Citigroup Inc., Barclays Plc, State Street Corp. und Bank of New York Mellon Corp. Jede der Banken hat von den Aufsichtsbehörden einen Brief erhalten, in denen die Mängel der Pläne im Detail beschrieben werden.