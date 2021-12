Fed-Entscheid Enden 2019 die Zinserhöhungen?

Otmar Lang ist Chefvolkswirt bei der Targobank | Foto: Targobank

"Seit rund drei Jahren steht die amerikanische Notenbank für eine Geldpolitik, die zaghaft und bedächtig in Richtung Zinsnormalisierung führt. Davon scheint sie heute ein wenig abzurücken, denn sie hat erstmals seit 2015 den Begriff „accomodative“ aus ihrer geldpolitischen Strategiebeschreibung gestrichen. Ist die Fed also von der starken US-Wirtschaft überzeugt genug, um insgesamt etwas mutiger zu werden? Wir sagen nein. Es könnte der erste Hinweis darauf sein, dass die Zinsanhebungen in 2019 zu Ende gehen. Dazu passt auch, dass die Fed für 2021 von einem schwächeren Wachstum für die US-Wirtschaft ausgeht."