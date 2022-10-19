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BlackRock Marktausblick Zentralbanken: Wer zuckt zuerst?
Diese Umstellung dürfte aber erst erfolgen, wenn deutliche Bremsspuren in der aggregierten Nachfrage feststellbar sind und sich zumindest eine Plateaubildung bei den Inflationsraten abzeichnet. An der Erwartung, dass es bezüglich der volkswirtschaftlichen Nachrichten erst schlechter werden muss, bevor es besser wird, können wir daher festhalten.
Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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