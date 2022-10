ANZEIGE

BlackRock Marktausblick Zentralbanken: Wer zuckt zuerst?

Hohe Energiepreise erodieren in Europa stärker als in den USA die Kaufkraft der Haushalte und schwächen Margen und Investitionspotenzial der Unternehmen. Sollte sich die Erwartung einer dramatischeren Nachfrageabschwächung in Europa bestätigen, dann ist davon auszugehen, dass die EZB früher und vermutlich bei einem deutlich niedrigeren Leitzinsniveau auf neutral umschaltet als die Fed.