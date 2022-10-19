BlackRock Marktausblick Zentralbanken: Wer zuckt zuerst?

Hohe Energiepreise erodieren in Europa stärker als in den USA die Kaufkraft der Haushalte und schwächen Margen und Investitionspotenzial der Unternehmen. Sollte sich die Erwartung einer dramatischeren Nachfrageabschwächung in Europa bestätigen, dann ist davon auszugehen, dass die EZB früher und vermutlich bei einem deutlich niedrigeren Leitzinsniveau auf neutral umschaltet als die Fed.

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Diese Umstellung dürfte aber erst erfolgen, wenn deutliche Bremsspuren in der aggregierten Nachfrage feststellbar sind und sich zumindest eine Plateaubildung bei den Inflationsraten abzeichnet. An der Erwartung, dass es bezüglich der volkswirtschaftlichen Nachrichten erst schlechter werden muss, bevor es besser wird, können wir daher festhalten.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.