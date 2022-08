Ausblick auf Jackson Hole Fed fährt mit aggressiver Politik fort

Die Märkte erwarten von Jerome Powell am Freitag eine straffere Geldpolitik, was sich im Ausverkauf der Aktien zu Beginn der Woche, einem stärkeren US-Dollar sowie dem Anstieg der 10-jährigen Treasury-Rendite widerspiegelt. Der gestern veröffentlichte Einkaufsmanagerindex fiel jedoch deutlich schwächer aus als erwartet und sorgte für einen Stimmungsumschwung am Markt, da der Dollar-Index nach der Veröffentlichung fiel. Der starke private Verbrauch im zweiten Quartal und die steigende Kerninflation sind Gründe für die Fed, kurzfristig aggressiv zu bleiben.

Morgane Delledonne, Global X

Meiner Meinung nach haben die Märkte eine Lockerung verfrüht erwartet, allerdings nur im geringen Maße, und es ist unwahrscheinlich, dass die Fed ihren Straffungskurs über das kommende Frühjahr hinaus verlängert. Der US-Dollar hat wenig Spielraum für eine weitere Aufwertung gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund. Deswegen erwarte ich, dass die Bank of England und die Europäische Zentralbank ihren Zinserhöhungskurs angesichts der steigenden Gesamt- und Kerninflation und der Verschlechterung der US-Wirtschaftsdaten fortsetzen werden. Die GBP/USD und EUR/USD-Währungspaare dürften sich im kommenden Monat stabilisieren. Aufgrund der Datenabhängigkeit der Fed erwarte ich, dass Powell sich in seiner Rede am Freitag moderat und mit einer strikteren Tendenz äußern wird. Die Anleger werden auf die nächsten Inflationsdaten am 13. September achten, die für den Umfang der nächsten Zinserhöhung der Fed entscheidend sein werden.