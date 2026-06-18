Um 14 Uhr Washingtoner Zeit erschien am Mittwoch ein Dokument, das kürzer war als üblich. Deutlich kürzer. Das geldpolitische Statement des Offenmarktausschusses der US-Notenbank umfasste weniger als halb so viele Wörter wie zuletzt. Und im sogenannten Dot Plot – der Grafik, in der jedes Mitglied des Ausschusses seine individuelle Zinsprognose einträgt – fehlte ein Punkt. Der des neuen Vorsitzenden.

Kevin Warsh hat seine erste Sitzung als Fed-Chef genutzt, um sofort zu handeln. Der Leitzins blieb unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent – einstimmig, zum vierten Mal in Folge. Das war erwartet worden. Was die Märkte nicht erwartet hatten: die Wucht dessen, was drumherum passierte.

Inflation als Glaubwürdigkeitsfrage

Das makroökonomische Umfeld hatte den Ausschussmitgliedern wenig Spielraum gelassen. Die US-Inflation lag im Mai bei 4,2 Prozent – dem höchsten Stand seit drei Jahren, getrieben vor allem durch Energiekosten infolge des Nahost-Konflikts. Die Kerninflation bleibt hartnäckig: Die Fed erwartet für das laufende Jahr einen Core-PCE-Wert von 3,3 Prozent. Der Arbeitsmarkt gibt der Fed ebenfalls keinen Anlass zur Lockerung – die Arbeitslosenquote liegt stabil bei 4,3 Prozent.

Die Fed hob zudem ihre Gesamtinflationsprognose für das laufende Jahr deutlich an – von 2,7 Prozent im März auf nunmehr 3,6 Prozent. Die Botschaft der aktualisierten Wirtschaftsprojektionen war eindeutig: Zinssenkungen sind kein Thema mehr.

Ob Zinserhöhungen es sind, darüber ist der Ausschuss gespalten. Neun der 18 Mitglieder, die eine Prognose abgaben, halten mindestens eine Erhöhung um 25 Basispunkte in diesem Jahr für angemessen – sechs davon sogar in mindestens zwei Schritten. Acht weitere erwarten keine Änderung, eines eine Senkung.

Warsh selbst gab keine Prognose ab. Er halte nichts davon.

„Einen guten Familienstreit geführt“

Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung trat Warsh anders auf als seine Vorgänger. Kürzer, direkter, weniger erklärend. Er kündigte keine Richtung an. Er gab keine Orientierung für die nächste Sitzung.

„Anhaltend hohe Preise sind eine Belastung für die amerikanische Bevölkerung, aber die jüngste Vergangenheit muss nicht die Zukunft bestimmen“, sagte Warsh. Die Verantwortlichen äußerten sich eindeutig und einstimmig. Dieser Ausschuss werde für Preisstabilität sorgen. Das 2-Prozent-Ziel stehe nicht zur Disposition: „Ich sehe keinen Grund, dieses Ziel zu überprüfen, solange wir unsere Glaubwürdigkeit bei der Inflationsbekämpfung nicht vollständig wiederhergestellt haben.“

Die Spaltung im Ausschuss relativierte er dabei auffällig. Er habe bei den Prognosen seiner Kollegen „nicht besonders viel Überzeugung herausgehört“ – viele hätten ein hohes Maß an Unsicherheit geäußert. Die Debatte im Ausschuss beschrieb er als „guten Familienstreit“. Eine Formulierung, die Einigkeit nach außen suggeriert und Meinungsverschiedenheiten nach innen verlagert.

Das kommt einem Ende der „Forward Guidance“ gleich – der Praxis, Märkte proaktiv über zukünftige Zinspfade zu informieren. Ob und wann Warsh künftig überhaupt Pressekonferenzen abhalten wird, ließ er offen. „Wenn man eine abhält, sollte man auch etwas Wichtiges zu sagen haben“, so der Fed-Chef.

Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management, bewertet das als das eigentliche Signal der Sitzung: Die Pressekonferenz sei „falkenhafter als die Zinsentscheidung selbst“ gewesen. Zinssenkungen seien vorerst vom Tisch, Zinserhöhungen wieder ein reales Szenario.

Fünf Arbeitsgruppen, eine Agenda

Warsh nutzte die Pressekonferenz auch, um seine Reformagenda zu konkretisieren. Er rief fünf Arbeitsgruppen ins Leben, besetzt mit externen Experten und Fed-Mitarbeitern, deren Ergebnisse bis Jahresende erwartet werden.

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Die Gruppen befassen sich mit der Kommunikation der Fed – einschließlich der Zukunft des Dot Plot –, der Bilanz, den verwendeten Datenquellen, Produktivität und Arbeitsmarkt sowie dem allgemeinen Inflationsrahmen.

Ombretta Signori, Leiterin der makroökonomischen Forschung bei OFI Invest Asset Management, sieht darin zwei unmittelbar sichtbare Veränderungen: ein deutlich kürzeres Statement ohne wirtschaftliche Einschätzungen und den fehlenden eigenen Dot. „Für die Fed beginnt mit Kevin Warsh ein neues Kapitel“, so Signori. Jeff Gundlach, Chef des Anleihe-Investors Doubleline Capital, sagte bei CNBC, Warsh habe „eindeutig eine neue Ära eingeläutet“ – und kaufe sich mit den Arbeitsgruppen Zeit bis zum Herbst.

Dario Perkins, Geschäftsführer bei TS Lombard, schrieb in einer Kundenmitteilung, der Dot Plot sei „für eine Ära von Dauerniedrigzinsen entworfen“ worden – seine Abschaffung sei der einfache Teil. Die eigentliche Frage sei, was danach komme. „Die Fed zu beobachten ist schlicht schwieriger geworden“, so Perkins.

Anleihen, Dollar, Aktien – die Märkte reagieren

Die Reaktion an den Finanzmärkten war unmittelbar. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen – besonders zinssensitiv und damit ein direktes Abbild der Leitzinserwartungen – stieg von knapp 4,06 Prozent auf fast 4,22 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bonds zog von 4,43 auf knapp 4,50 Prozent an. Der S&P 500 und der Nasdaq schlossen mit Verlusten von mehr als 1 Prozent. Nach der Pressekonferenz preisten Terminmärkte eine Zinserhöhung bis Oktober vollständig ein.

Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, erklärte gegenüber dem „Handelsblatt“ die Reaktion: Viele Marktteilnehmer hätten auf einen offeneren Zinsausblick gehofft – stattdessen sei das Statement unerwartet restriktiv ausgefallen.

Was das für europäische Anleger bedeutet

Für europäische Anleger sind zwei Entwicklungen unmittelbar relevant.

Erstens der Wechselkurs: Der Euro wertete am Mittwoch um mehr als 1 Prozent gegenüber dem Dollar ab und fiel von knapp 1,16 auf unter 1,15 Dollar – den niedrigsten Stand seit Ende März. Höhere Zinserwartungen in den USA ziehen Kapital in den Dollar. Solange das geldpolitische Gefälle zwischen Fed und Europäischer Zentralbank bestehen bleibt, dürfte dieser Druck anhalten. Die EZB agiert in einem anderen Umfeld: schwächeres Wachstum, moderatere Inflation.

Zweitens die Unsicherheit über den Zinspfad selbst: Die bewusste Abkehr von „Forward Guidance“ bedeutet, dass Märkte künftig stärker auf Konjunkturdaten reagieren werden – und weniger auf Notenbankankündigungen. Das erhöht die Volatilität. Für Portfoliomanager, die bisher einen gut vorhersehbaren US-Zinspfad einpreisen konnten, ändert sich die Ausgangslage.

Edgar Walk von Metzler AM weist auf eine weitere Implikation hin: Eine glaubwürdigere Inflationsbekämpfung kann paradoxerweise das lange Ende der Zinskurve stabilisieren. Wenn die Märkte glauben, dass Warsh Preisstabilität tatsächlich erzwingt, sinken langfristige Inflationsrisikoprämien – auch wenn der kurzfristige Zinspfad restriktiver wird.

Der Dax zeigte sich am Tag nach der Sitzung vergleichsweise robust: Der deutsche Leitindex stieg am Donnerstag um 0,5 Prozent auf 25.043 Punkte, gestützt durch Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, das die Ölpreise drückte.

Zwischen Trump und den Märkten

Warsh operiert unter doppeltem Druck. US-Präsident Trump hatte ihn nominiert in der Erwartung niedrigerer Zinsen. Stattdessen signalisiert der neue Fed-Chef das Gegenteil. Trumps erste öffentliche Reaktion war verhalten: „Na gut, wie auch immer“, sagte er zunächst in Frankreich am Rande des G7-Treffens. Kurz darauf ließ er seinen Unmut durchblicken: „Es ist kaum zu glauben. Das zieht das Land einfach nur runter.“

Bernd Weidensteiner, Volkswirt bei der Commerzbank, sieht den latenten Konflikt klar: Für Warsh stehe Preisstabilität an erster Stelle. „Mittelfristig läuft er damit das Risiko, dass sich sein Verhältnis mit Präsident Trump deutlich abkühlt, wenn er die von diesem geforderten Zinssenkungen nicht umsetzen kann.“

Ob Warsh dem standhält, wird sich nicht in Pressekonferenzen entscheiden – sondern im nächsten Marktstress. Das erste echte Kräftemessen mit Anleihemärkten, Aktienanlegern und Weißem Haus steht noch aus.