Fed und die QE-Debatte Ölpreisverfall als Warnsignal für die Weltkonjunktur

„Der Rohölpreis hat sich seit Juni 2014 etwa halbiert angesichts von Spekulationen, dass die weltweite Ölschwemme anhalten wird. Praet und Draghi hingegen halten es auch für möglich, dass der Abwärtstrend etwas anderes anzeigt - eine sich abkühlende Weltkonjunktur, die die fragile Konjunkturerholung im Euroraum gefährden könnte. Das Bruttoinlandsprodukt in der Währungsgemeinschaft ist im letzten Quartal lediglich um 0,3 Prozent gewachsen und hat die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die Verbraucherpreise stagnieren. Die Inflation in der Region, die für ihren Energiebedarf stark von Importen abhängig ist, liegt seit fast drei Jahren nicht in der Nähe des Ziels von knapp 2 Prozent.„In jüngster Vergangenheit war es ein Angebots-Problem, wovon Verbraucher profitiert haben", sagt Praet in einem Interview mit Bloomberg am Montag. Mittlerweile seien die niedrigen Ölpreise aber zu einem erheblichen Teil auch Ausdruck der schwachen Weltkonjunktur.Nach der letzten geldpolitischen Sitzung der EZB am 22. Oktober sagte Draghi vor Journalisten, „jüngste Analysen" deuteten darauf hin, dass die Vorstellung, wonach die Nachfragebedingungen nur einen geringen Anteil an den fallenden Ölpreisen haben, nicht länger zutreffe.„Insofern Investitionen in die Ölförderung sich in der Vergangenheit an den Nachfrageprognosen orientierten, die sich später als zu niedrig erwiesen, ist dies auch ein Nachfrage-bedingter Ölpreisschock", sagte der EZB-Chef in Malta. Das hat „andere Auswirkungen auf die Inflation und die Inflationserwartungen, als wenn es sich um einen Angebots-bedingten Schock handelt."