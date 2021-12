Fed verschiebt Zinswende Gold bleibt das beste Geld

Gestern, am 19. August 2015, wurde das Sitzungsprotokoll der US-Zentralbank (Fed) veröffentlicht (für die Sitzung vom 28. bis 29. Juli 2015). Die Botschaft darin lautet:. Ein Ende der weltweiten Niedrigzinsphase ist daher nicht absehbar.Nachdem China vom 11. bis 13. August 2015 den Außenwert des Renminbi abgewertet hat (siehe hierzu unseren Degussa Marktreport vom 14. August 2015), ist eine Abkehr von der Niedrigzinspolitik in den USA und auch anderswo sogar noch unwahrscheinlicher geworden.Vor allem der Rückgang der Rohstoffpreise (zu denken ist hier beispielsweise an die Öl- und Industriemetallpreise) setzt die Geldpolitiken dies- und jenseits des Atlantiks jetzt unter Druck, noch mehr Geld in Umlauf zu bringen.Das alles spricht für Gold. Gold ist nicht nur ein Rohstoff wie beispielsweise Kupfer oder Eisenerz.Gold ist das. Diese Einsicht sollten Anleger nicht aus dem Auge verlieren.Dass Gold das bessere, das beste Geld ist, lässt sich auch beobachten. Jsollte nur einmal die (langfristige) Wertentwicklung des Goldes vergleichen mit der Wertentwicklung von kurzfristigen Bankeinlagen.Seit Jahresbeginn beträgt der Wertzuwachs des Goldes, in Euro gerechnet, knapp 4 Prozent (am 23. Januar 2015 waren es etwa 18 Prozent). Gold hat also einenerzielt.Und was ist mit Sicht-, Termin- und Spareinlagen, die bei Banken gehalten werden? Für sie erhält man längst keine Zinsen mehr. Nach Abzug der Inflation (die höher ist als die offiziellen Statistiken anzeigen) verlieren sie sogar ihre Kaufkraft, und zwar unwiderruflich.Wer bei der Einführung des Euro zu Beginn des Jahres 1999 auf Gold gesetzt hat,Wer auf den DAX gesetzt hat, hat nur 119 Prozent erzielt (einschließlich der Dividendenzahlungen!).. Wer auf Euro setzt, wird Verluste erleiden: entweder weil die Inflation die Ersparnisse auffrisst (die EZB erhöht die Euro-Geldmenge immer weiter), und/oder weil Banken geschlossen und die Einlagen der Kunden gestrichen werden (wie es in Zypern geschehen ist und wohl bald auch in Griechenland geschehen wird).Es lässt sich schwerlich sagen, wo genau der Goldpreis in einer Woche, in einem oder zwei Monaten stehen wird.– denn der (in Euro gerechnet) wird weiter steigen. Das legt die leidvolle Erfahrung mit dem ungedeckten Papiergeld nahe.