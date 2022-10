Investment-Grade-Anleihen Die Zinserwartungen auf den Top-Märkten sind übertrieben

Der britische Markt wird jetzt so günstig gehandelt wie nie zuvor in den vergangenen zehn Jahren, abgesehen von einer kurzen Phase zu Beginn von Covid-19 im März 2020. Zweifellos sind die jüngsten Turbulenzen in der britischen Regierungspolitik für diesen zusätzlichen Risikoaufschlag verantwortlich.

Während Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating in letzter Zeit nicht unter der gleichen politischen Ungeschicklichkeit gelitten haben, wie sie von der Regierung in Großbritannien an den Tag gelegt wird, werden sie indes ebenfalls auf dem niedrigsten Niveau seit über einem Jahrzehnt gehandelt, wiederum mit einer kurzen Ausnahme im März 2020.

US-Dollar-Anleihen bieten stattdessen im Vergleich zu ihren britischen und europäischen Pendants einen relativ sicheren Hafen. Die Bewertungen auf dem US-Markt für Investment-Grade-Anleihen sind aber auch in längerfristiger Hinsicht überzeugend. Abgesehen vom März 2020 war der US-Markt in den vergangenen zehn Jahren nur ein einziges Mal günstiger, nämlich als es Mitte 2016 Bedenken über die Zukunft des US-Ölsektors gab.

Abgesehen von den absoluten Spreads, die im weltweiten Investment-Grade-Bereich verfügbar sind, wird das Bewertungsargument durch die Break-even-Raten gestützt. Im Falle des europäischen Investment-Grade-Marktes, der eine Laufzeit von etwa fünf Jahren hat, müssten sich die Spreads von ihrem derzeitigen Niveau von rund 230 Basispunkten um weitere 40 bis 50 Basispunkte ausweiten, um zu US-Anleihen aufzuschließen.

Der Hauptgrund für die attraktiven Bewertungen ist die anhaltende Inflation und die Besorgnis darüber, wie aggressiv die Zentralbanken vorgehen müssen, um die Teuerung wieder in den Griff zu bekommen. Die deutliche Outperformance des US-Investment-Grade-Marktes im Jahr 2022 im Vergleich zu den Euro- und Pfund-Pendants wird von vielen Marktteilnehmern darauf zurückgeführt, wie aggressiv und entschlossen die US-Notenbank ihren Willen, das Inflationsproblem anzugehen, kommuniziert hat. Im Gegensatz dazu verhalten sich die EZB und die Bank of England geradezu schwerfällig, auch wenn ihre jüngsten Maßnahmen und Mitteilungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 inzwischen deutlich mehr Biss zeigen.

Derzeitige Zinserwartungen sind übertrieben hoch

Wir sind der Ansicht, dass die derzeitigen Erwartungen von Zinserhöhungen auf den wichtigsten Märkten – insbesondere im Vereinigten Königreich und in Europa – übertrieben sind. Vorausschauende Erhebungen zur Inflation in den USA, darunter gezahlte Preise und Lieferzeiten, sind weit von ihren Höchstständen entfernt – was darauf hindeutet, dass die durch die Pandemie ausgelöste Inflation allmählich nachlässt.

Es ist auch wahrscheinlich, dass die Einkommensverluste, die die Verbraucher weltweit durch die Inflation erleiden, als Bremse auf die Verbrauchernachfrage und damit auf die Inflation zu wirken beginnen. Diese Faktoren dürften dazu führen, dass die derzeitigen Erwartungen, dass die Zinssätze in den USA im ersten Quartal 2023 einen Höchststand von fast 5 Prozent und in Großbritannien Mitte 2023 von 5,3 Prozent erreichen, wahrscheinlich übertrieben sind. Man könnte sogar argumentieren, dass die Zinserwartungen für Großbritannien sogar noch weiter sinken könnten, sobald sich die Finanzpolitik des Landes nach dem jüngsten unklugen Abweichen von der gewohnten Treasury-Orthodoxie normalisiert.

Anleger, die in der schlimmsten Phase der Volatilität Cash hielten, werden mit dieser Entscheidung sehr zufrieden sein. Doch angesichts einer Rendite von mehr als 5,5 Prozent für den globalen Anleihe-Gesamtindex könnte nun eine Neubewertung der Vermögensallokation fällig sein. Wir halten die aktuellen Bewertungsniveaus bei globalen Investment-Grade-Krediten für äußerst chancenreich. Diese Argumentation wird von unserer weitgehend konstruktiven Einschätzung der Zinsmärkte aus fundamentaler und aus Bewertungssicht zusätzlich gestützt.