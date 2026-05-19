Norbert Hagen von der ICM Investmentbank meint, dass die Fed trotz der hohen Ölpreise noch nicht handeln muss.

An amerikanischen Tankstellen kostet eine Gallone Benzin mehr als vier Dollar. Für US-Verhältnisse ist das teuer. Zudem ist die Inflation im April auf 3,8 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Im Februar lag sie noch bei 2,4 Prozent. Nun stellt sich erstens die Frage, ob es zu Zweitrundeneffekten kommt, und zweitens, wie die amerikanische Notenbank Fed reagiert.

Beim Ölpreisschock lassen sich direkte und indirekte Effekte unterscheiden. Die offensichtlichste Auswirkung ist, dass die Energiepreise steigen. Wenn sich der Ölpreis verteuert, wirkt sich das unmittelbar auf die Benzinpreise aus. Genau das ist seit März passiert.

Diesen Inflationsschub dürfte die Fed ignorieren. Das hängt damit zusammen, dass eine Anhebung der Leitzinsen erst mit einem zeitlichen Verzug von sechs bis zwölf Monaten in der Realwirtschaft ankommt. Bis dahin könnte der Energie-Preisschock jedoch schon wieder vorbei sein. In diesem Fall hätte die Notenbank das Wirtschaftswachstum ohne Grund gebremst.

Über die Lieferketten wirken sich höhere Energiekosten auch auf die übrigen Verbraucherpreise aus. Verteuern sich Öl, Gas und Strom, erhöhen sich die Kosten für Unternehmen mit energieintensiven Produktionsprozessen. Auch die Transportkosten steigen. Die Unternehmen geben die höheren Kosten möglicherweise an die Verbraucher weiter. Beispielsweise sind bei den Fluglinien aufgrund der gestiegenen Kosten für Kerosin höhere Ticketpreise zu erwarten. Dieser indirekte Effekt zeigt sich allerdings erst nach drei bis 24 Monaten.

Preiseffekt kommt noch

Da der Ölpreisschock erst Anfang März stattfand, hat er sich in den USA bislang noch nicht voll auf die Preise im Supermarkt ausgewirkt. Die Kerninflation lag im April bei 2,8 Prozent und damit nur unwesentlich über den Vormonaten. Es ist jedoch absehbar, dass dies in den kommenden Wochen und Monaten passieren wird.

Sowohl der Supply Chain Pressure Index der New Yorker Fed als auch der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe deuten darauf hin, dass die Unternehmen bereits mit stark gestiegenen Kosten konfrontiert sind. Das Ausmaß der Weitergabe dieser Kosten ist jedoch schwieriger zu bestimmen, da es auch davon abhängt, ob die Unternehmen über ausreichende Preissetzungsmacht verfügen.

Wahrscheinlich wird die Fed aufgrund dieser Entwicklung die Leitzinsen unverändert lassen. Dies hängt damit zusammen, dass sich kaum abschätzen lässt, wie stark dieser indirekte Inflationseffekt in den kommenden Monaten ausfallen wird. Unveränderte Leitzinsen bedeuten relativ betrachtet eine leichte Verschärfung der Geldpolitik, da vor dem Irankrieg zwei bis drei Leitzinssenkungen noch in diesem Jahr erwartet worden waren.

Handlungsdruck auf die Fed steigt

Erfahrungsgemäß kommt es immer dann zu höheren Lohnforderungen, wenn sich die Inflationserwartungen aufgrund der direkten und indirekten Preiseffekte verfestigen. In diesem Fall müsste die Fed gegensteuern und die Leitzinsen erhöhen, wenn sie ihr Inflationsziel von zwei Prozent weiter verfolgen will. Bislang gibt es in der US-Wirtschaft jedoch noch keine Anzeichen für Zweitrundeneffekte. Das Lohnwachstum bleibt verhalten. Der jüngste Employment Cost Index zeigte eine anhaltende Verlangsamung bei den Löhnen und Gehältern im privaten Sektor.

Zu beachten ist allerdings, dass diese Daten nur bis zum ersten Quartal 2026 reichen. Normalerweise zeigen sich Zweitrundeneffekte erst nach ein bis drei Jahren.

Es besteht jedoch das Risiko, dass sie dieses Mal in den USA schneller ihre Wirkung entfalten. Als der Energie-Preisschock Anfang März einsetzte, hatten die Vereinigten Staaten gerade den Zollschock hinter sich gebracht. Bislang hält jedoch der sich abschwächender Arbeitsmarkt das Lohnwachstum in Schach.

Sollte sich das Lohnwachstum allerdings beschleunigen und/oder die Inflationserwartungen außer Kontrolle geraten, wird die Fed zeitnah Zinserhöhungen beschließen. Solange dies jedoch nicht eintritt, wird sie wahrscheinlich eine abwartende Haltung einnehmen. Angesichts der sich abschwächenden Konjunktur wird die Fed voraussichtlich nicht mit aggressiven Zinserhöhungen auf eine steigende Inflation reagieren.

Zinssenkungen im kommenden Jahr

Sinken die Realeinkommen aufgrund gestiegener Preise, lässt die Nachfrage der Verbraucher nach. So ist das reale Einkommenswachstum in den USA bereits im März weiter gesunken. Bislang hat sich dies jedoch noch nicht auf die realen Konsumausgaben ausgewirkt. Das liegt daran, dass die amerikanischen Verbraucher zuletzt nur noch 3,6 Prozent ihres Einkommens gespart haben.

Eine sinkende Sparquote kann ein über dem Einkommenswachstum liegendes Ausgabewachstum jedoch nur für eine begrenzte Zeit stützen. In diesem Fall muss die Notenbank entgegensteuern und die Geldpolitik lockern. Sobald die Auswirkungen der Zoll- und Energiepreisschocks abgeklungen sind, besteht für die Notenbank wieder Spielraum, ihre Geldpolitik zu lockern. Dies dürfte voraussichtlich im Jahr 2027 der Fall sein.