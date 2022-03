„In der Erklärung der US-Notenbank gab es mit der Ankündigung einer Anhebung um 25 Basispunkte keine wirklichen Überraschungen. Angesichts der starken Nachfrage und der starken Wirtschaft besteht das Ziel darin, den Aufschwung durch die Schaffung von Preisstabilität und eines starken Arbeitsmarktes zu verlängern. Es wurde erwartet, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen würde - nach den Ereignissen in der Ukraine ist dies immer noch die Erwartung, aber sie wird in diesem Jahr hoch bleiben. Die Bewegung an den Märkten mit steigenden Renditen am vorderen Ende, einer flacheren Kurve und sinkenden Inflationserwartungen ist eine klassische Reaktion auf die „hawkishe“ Überraschung im Punkteplot. Der Median der Punkte zeigt, dass die Fed-Teilnehmer davon ausgehen, dass die Obergrenze von 2 Prozent in diesem Jahr und 3 Prozent im Jahr 2023 erreicht wird - mit einem Teilnehmer, der 3 Prozent in diesem Jahr erwartet, ist das ziemlich heftig. Dies scheint eine Fed zu sein, die nun besorgt ist, dass sie hinter der Kurve liegt, und die so schnell wie möglich zur Neutralität zurückkehren möchte, ohne den Aufschwung zu stören.“

Nick Chatters, Aegon AM