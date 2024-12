Federated Hermes will sein Wholesale-Geschäft in der DACH-Region ausbauen und hat dafür Dominik Schubert verpflichtet. Schubert verstärkt ab sofort als Direktor der Geschäftsentwicklung (Director Business Development) für das Wholesale-Geschäft das deutsche Team. Er berichtet an Frank Pöpplow, der die Geschäftsentwicklung Deutschland und Österreich leitet.

Schubert kommt von der Goldman Sachs Bank Europe, wo er zuletzt den Vertrieb in Süddeutschland verantwortete. Der Vertriebsexperte bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. In seiner neuen Position soll er die Wholesale-Strategie von Federated Hermes in der DACH-Region vorantreiben und das Produktangebot ausbauen.

„Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem Engagement für Kundenservice wird Dominik Schubert uns helfen, unsere Position im Wholesale-Segment weiter zu festigen“, sagt Frank Pöpplow. Schubert selbst erklärt: „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk einzubringen“.

Der neue Vertriebs-Spezialist kommt an Bord, nachdem im August Norman Lesser nach nur acht Monaten bei Federated Hermes zum Finanzvertrieb DVAG gewechselt war. Lesser sollte sich schwerpunktmäßig um den Ausbau des Wholesale-Geschäfts kümmern – eine Rolle, die Schubert nun übernimmt.

Über Federated Hermes

Federated Hermes ist auf aktives Fondsmanagement spezialisiert und verwaltet weltweit rund 800 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2024). Das Haus bietet Aktien-, Renten-, Private-Market-, Multi-Asset- und Liquiditätsstrategien an. Kunden sind Unternehmen, staatliche Einrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Banken und Broker. Federated Hermes hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter weltweit, darunter hat es auch Vertretungen in London, Zürich und Frankfurt.