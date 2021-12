ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Fehlsignal bei den Anleiherenditen?

Ende Februar lagen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen so hoch wie lange nicht mehr – teilweise bei mehr als 1,6 Prozent. Droht ein „Taper Tantrum“ wie 2013, als ein starker Zinsanstieg in den Vereinigten Staaten für Verwerfungen an den Kapitalmärkten sorgte? Aus Sicht von Martin Lück, Kapitalmarktstratege bei Blackrock, gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zu damals.