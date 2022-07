In NRW Fehlzeiten wegen psychischer Krankheiten steigen weiter an

Die Fehlzeiten von Beschäftigten wegen psychischer Erkrankungen kletterten in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zehn Jahren um 34 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Krankenkasse DAK-Gesundheit in ihrem Gesundheitsreport 2022.