Felix Hoffmann wird neuer Geschäftsführer bei der Fondsanalysefirma Scope Fund Analysis. Er folgt auf Lars Edler, der zu Apo Asset Management gewechselt ist.

Einmündung in die Berliner Lennéstraße (rechts): Hier hat die Scope-Gruppe ihren Sitz.

Die Fondssparte der europäischen Ratingagentur Scope stellt ihre Geschäftsführung neu auf: Bereits seit Oktober 2025 ist Felix Hoffmann Geschäftsführer von Scope Fund Analysis. Er folgt auf Lars Edler, der das Unternehmen zum 30. November 2025 verlassen hat.

Wie DAS INVESTMENT bereits berichtete, wechselte der 49-jährige Edler zum 1. Dezember als Geschäftsführer zur Apo Asset Management, wo er die Ressorts Portfoliomanagement und IT verantwortet.

Hoffmann seit 2011 bei Scope

Felix Hoffmann | Bildquelle: Scope Fund Analysis

Felix Hoffmann gehört der Scope Group seit 2011 an und bekleidete in dieser Zeit unterschiedliche Positionen. Zuletzt verantwortete er den Vertrieb bei Scope Fund Analysis. Laut Scope spielte er auch eine zentrale Rolle bei der Organisation und Vermarktung der bekannten Scope Awards.

Neben Felix Hoffmann bleibt Christian Werner Mitglied der Geschäftsführung bei Scope Fund Analysis. Werner ist zugleich Group Managing Director People & Organisation der Scope Group.

„Wir danken Dr. Lars Edler für sein Engagement in den vergangenen beiden Jahren und freuen uns, mit Felix Hoffmann einen dynamischen, erfahrenen und in der Asset-Management-Industrie bestens vernetzten Manager in die Geschäftsführung berufen zu haben“, sagt Florian Schoeller, Gründer und Chef (CEO) der Scope Group. Gemeinsam mit dem Team von Scope Fund Analysis werde man den Ausbau der Fondsplattformen und des Angebots – insbesondere im Bereich Private Markets – vorantreiben.

Management in der Analyse bleibt unverändert

Die Führung der Analyse bei Scope Fund Analysis bleibt unverändert:

Sonja Knorr verantwortet den Bereich Alternative Investments

Florian Koch leitet den Mutual-Funds-Bereich

Henry Schlosser ist verantwortlich für Operations & Data

Scope Fund Analysis erstellt eigenen Angaben zufolge jährlich mehr als 10.000 Investmentratings für alle wichtigen Fonds-Anlageklassen. Jedes Jahr im November vergibt die Ratingagentur die Scope Awards.