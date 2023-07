Altersvorsorge in Deutschland Folge der Zinswende: Ist der deutsche Zweitmarkt für Lebensversicherungen tot?

Der Lebensversicherungszweitmarkt entwickelte sich aus dem Handel mit Lebensversicherungspolicen, bei dem Unternehmen diese von Versicherungsnehmern abkauften und im Bestand hielten. Die Voraussetzungen für solche Geschäfte waren immer relativ streng und beinhalteten eine gewisse Restlaufzeit, ein bestimmtes Abschlussdatum und eine Mindestverzinsung. Die Unternehmen profitierten von Zinsdifferenzgeschäften, indem sie sich günstig refinanzierten und höherverzinsliche Policen erwarben.

Doch aktuell ist der Markt zum Erliegen gekommen. Doch was sind die Hintergründe und gibt es noch Lösungen?

Der Lebensversicherungszweitmarkt: Ein Überblick

Der Lebensversicherungszweitmarkt war lange Zeit ein interessanter und lukrativer Markt für Unternehmen, die Lebensversicherungspolicen von Versicherungsnehmern aufgekauft und in ihrem Bestand gehalten haben. Der Handel ermöglichte es Versicherungsnehmern, ihre Policen zu einem gewissen Preis zu verkaufen, wodurch sie von finanziellen Vorteilen profitieren konnten. Diese Unternehmen konnten sich günstig refinanzieren und Lebensversicherungspolicen mit etwas höheren Verzinsungen erwerben, die ihnen einen Gewinn einbrachten.

Zweitmarkt für Lebensversicherung kommt zum Erliegen

Felix Früchtl © Pro Life

Trotz seiner einstigen Popularität ist der Lebensversicherungszweitmarkt heute nahezu inaktiv. Die Hauptgründe hierfür liegen auf der einen Seite in der steigenden Kostenbelastung für die Refinanzierung, auf der anderen Seite aber hauptsächlich an der immer schlechteren Performance dieser potenziellen Versicherungsverträge. Private Lebens- und Rentenversicherungen, vor allem klassischer Art, eigenen sich immer weniger für den Vermögensaufbau. Dadurch ist das einstige Zinsdifferenzgeschäft für die Unternehmen nicht mehr rentabel. Die niedrigen Verzinsungen bei den Lebensversicherungen in Kombination mit den hohen Kosten machen es praktisch unmöglich, Gewinne aus dem Handel zu erzielen.

Ausblick für den Zweitmarkt für Lebensversicherungen

Es ist fraglich, ob der traditionelle Lebensversicherungszweitmarkt in absehbarer Zeit wieder aktiv wird. Die anhaltenden niedrigen Zinsen und die steigenden Refinanzierungskosten stellen weiterhin große Herausforderungen für die Akteure des klassischen Lebensversicherungszweitmarktes dar. Die Zentralbanken der westlichen Industrieländer haben bereits signalisiert, dass Zinserhöhungen auch weiterhin geplant sind und eine Rückkehr zu den Zinsniveaus vergangener Jahre als unrealistisch angesehen werden.

Fazit:

Der Lebensversicherungszweitmarkt ist derzeit in einer schwierigen Situation, da die Refinanzierungskosten zu hoch sind, die Zinsen in Lebensversicherungen niedrig bleiben und die Kosten in den allermeisten Verträgen schlicht zu hoch sind.

Über den Autor:

Felix M. Früchtl ist Geschäftsführer der Pro Life, die sich auf den Ankauf von Versicherungspolicen spezialisiert hat. Sie wolle Verbrauchern damit eine faire Alternative zur bloßen Kündigung Ihrer Versicherung beim Versicherer bieten. Das 2007 in Ingolstadt gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben heute Deutschlands Marktführer im Bereich Vermögensfactoring.