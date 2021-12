Sabine Groth 19.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Felix Schleicher über Chancen an den globalen Aktienmärkten „Wir haben zu wenig Geld für die vielen Kaufgelegenheiten“

Felix Schleicher mag unterbewertete, bestens gemanagte Unternehmen mit gutem Geschäftsmodell. Die findet der Manager des globalen Aktienfonds MMT Global Value von Value Asset Management derzeit vor allem in den USA – hat aber auch kürzlich Griechenland entdeckt.