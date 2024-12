Eine Tasse Kaffee und die Wirtschaftszeitung – so beginnt der perfekte Tag für Felix Schmidt. Schon als Teenager verschlang der heute 40-jährige leitende Volkswirt von Berenberg den Wirtschaftsteil der Tageszeitung. „Politik und Wirtschaft haben mich immer am meisten interessiert“, erinnert er sich.

Heute sitzt Schmidt in den Räumen von Berenberg unweit der Frankfurter Oper, analysiert globale Wirtschaftstrends und berät die hauseigenen Portfoliomanager. Der Weg hierher war geradlinig und doch voller Wendungen – eine Karriere zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Mikro- und Makroökonomie.

Die Faszination des Irrationalen

„In meiner Familie gab es eigentlich keine Verbindung zur Wirtschaft, meine Eltern sind beide Ärzte“, erzählt Schmidt. Die Leidenschaft für ökonomische Zusammenhänge entwickelte sich aus reiner Neugier. Das VWL-Studium in Mainz war da fast schon vorgezeichnet, ergänzt durch Politikwissenschaft.

In seiner Promotion beschäftigte er sich mit Verhaltensökonomie, der Schnittstelle zwischen Psychologie und Wirtschaft. „Da ging es um individuelle Entscheidungen, warum Menschen nicht immer so rational handeln, wie klassische ökonomische Modelle es vorhersagen“, erklärt Schmidt. Ein Thema, das ihn bis heute fasziniert und beim Verständnis der Märkte hilft.

Der Sprung in die Praxis führte ihn zur Deutschen Bank. Als Investmentstratege musste er aus makroökonomischen Entwicklungen konkrete Anlageentscheidungen ableiten. „Da kam ein ganz anderer Druck dazu“, erinnert er sich. Eine Zeit, die ihm die emotionale Seite des Marktes näherbrachte. Nach zwei Jahren bei der Deutschen Bank folgten drei Jahre bei der KfW.

„Alles hängt mit allem zusammen“

Bei Berenberg schätzt Schmidt heute die Möglichkeit, sich wieder stärker auf die reine volkswirtschaftliche Analyse konzentrieren zu können. „Hier kann ich Konjunkturdaten analysieren, ohne mich ständig auf Dinge wie die Performance konzentrieren zu müssen“, sagt er.

Seine tägliche Arbeit gleicht einem Puzzle. Aus unzähligen Datenpunkten, politischen Entwicklungen und Marktsignalen muss er ein stimmiges Gesamtbild zu formen. „Man kann nicht über die deutsche Volkswirtschaft nachdenken, ohne die USA, China und die globalen Zusammenhänge zu berücksichtigen", erklärt er. „Alles hängt mit allem zusammen.“

Drei Dinge machen laut Schmidt einen exzellenten Volkswirt aus: erstens die technische Expertise für die Analyse von Daten und Modellen. „Deshalb hat eigentlich jeder Volkswirt auch VWL studiert. Ohne Modelle geht es nicht.“ Zweitens die Fähigkeit zum Blick aufs große Ganze – man muss globale Zusammenhänge erkennen und verstehen. Hier hilft es, sich breit zu informieren: Was hat Donald Trump vor? Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in China? Welchen Kurs fahren die Notenbanken? Und drittens Erfahrung. Es hilft, schon ein paar Marktzyklen durchlebt zu haben, um Muster zu erkennen.

Die Kunst der Kommunikation

Was viele unterschätzen: Ein Volkswirt muss heute mehr sein als nur ein hervorragender Analyst. „Wir sind auch Storyteller“, sagt Schmidt. Die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln – sei es in Publikationen, Präsentationen oder Podiumsdiskussionen – ist essenziell. Denn die besten Analysen nützen nichts, wenn man sie nicht erklären kann.

„Früher musste ich regelmäßig eine komplette Investment-Geschichte in 1.000 Zeichen erzählen“, erinnert er sich. „Da lernt man, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.“ Die Kommunikation mit verschiedenen Zielgruppen – von Portfoliomanagern über Kunden bis zur Presse – gehört zum täglichen Geschäft.

Als Lehrbeauftragter an der Gutenberg School of Management and Economics gibt Schmidt sein Wissen an die nächste Generation weiter. Dabei ist ihm wichtig, ein differenziertes Bild der Volkswirtschaft zu vermitteln: „Es ist gefährlich, nach zwei Semestern bei 'Der Markt regelt alles' stehenzubleiben", warnt er. „Man muss auch verstehen, wo Märkte an ihre Grenzen stoßen.“

Schmidt selbst bleibt bescheiden: „Man lernt nie aus in diesem Job“, sagt er. „Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und Überraschungen.“ Sein wichtigster Rat an junge Menschen, die in die Branche wollen:

„Folgt eurer Leidenschaft. Nehmt niemals einen Job nur wegen der Bezahlung oder des Status an.“

Seine morgendliche Tasse Kaffee ist geblieben. Nur der Blick auf die Wirtschaftsnachrichten hat sich verändert: Vom neugierigen Leser zum Interpreten der Märkte.