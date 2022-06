Podcast „She Speaks Finance“ „Lasst uns alle endlich offen über Geld reden“

In der dritten Folge des Podcast „She Speaks Finance“ war Anissa Brinkhoff von der Goethe-Universität zu Gast. Im Gespräch mit Christin und Barbara erzählt sie von ihren ersten Schritten an der Börse und warum es ihr so ein wichtiges Anliegen ist, dass Frauen ihr Geld in die eigenen Hände nehmen.