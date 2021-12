FER Immobilien-Report Offene Immobilienfonds mit schlechten Zahlen

Der Finanzdatenservice Finance & Ethics Research (FER) hält in seinem neusten Immobilien-Report fest, dass vor allem bei offenen Immobilienfonds die Auswahl sorgfältig erfolgen sollte. Das Ergebnis des Reports zeigt, nur wenige Fonds können gute Zahlen vorweisen.Die gesamte Kategorie Immobilien – dazu zählt die Studie offene Immobilienfonds, Immobilien-Aktienfonds und Immobilien-Aktien – verzeichnete dagegen in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt eine durchschnittliche Performance von 5,7 Prozent. Im Ein-Jahres-Vergleich innerhalb der Wertpapierkategorien befindet sich der Immobilienfonds-Bereich damit an zweiter Stelle.Immobilien-Aktienfonds weisen ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,3 auf. Im Vergleich: Finanzwerte haben ein KGV von 14,3. Der Performancevergleich nach Ländern/Regionen zeigt, dass sich Immobilien-Aktienfonds Europa über ein Jahr betrachtet an erster Stelle und Asien/Pazifik-Fonds an letzter Stelle befinden. FER kommentiert, dass derzeit große Umbrüche festzustellen seien, welche sich in den nächsten Tagen und Wochen auch entsprechend auswirken werden.Die Kategorie Immobilien verzeichnete über ein Jahr betrachtet Mittelabflüsse von knapp 2 Milliarden Euro. Langfristig hat sich das Fondsvolumen der Kategorie Immobilien, das die Fiap-Datenbank (Fiap steht für Fonds-invest-analyse-programm) erfasst, von 55 Milliarden Euro Anfang 2007 auf über 120 Milliarden Euro bis 2014 gesteigert.Die erfolgreichsten Immobilien-Aktienfonds und offenen Immobilienfonds mit Kennzahlen zum Vergleich und dem FER Fonds Rating:FER berechnet mit Hilfe einer Datenbank anhand eines Finanzvolumens von knapp über 2,9 Billionen Euro. Besonders berücksichtigt die Analyse die Märkte in Deutschland, Schweiz und Österreich.