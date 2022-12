Digitaler Vertrieb der Xtrackers-ETFs Ferat Öztürk übernimmt Verantwortung für ganz Europa

Ferat Öztürk verantwortet ab sofort den digitalen Vertrieb der Xtrackers-ETFs in ganz Europa. Bislang hatte der 39-Jährige dieses Geschäft nur für Deutschland verantwortet. Das teilt die Investmentgesellschaft DWS mit.

DWS-Experten erwarten, dass der Vertrieb von ETFs über digitale Plattformen in ganz Europa an Bedeutung gewinnen wird. Die Experten wollen die in Deutschland gesammelten Erfahrungen nutzen, um europaweit zu wachsen. Öztürk sagt dazu: „Anleger schätzen es, über Smartphone, Tablet oder PC schnell und effizient in ETFs zu investieren und gleichzeitig alle relevanten Informationen für die Anlageentscheidung zu erhalten. Das ist ein europaweiter Trend und die DWS ist sehr gut aufgestellt, Xtrackers-ETFs hier zu positionieren.“